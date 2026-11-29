Leonardo DiCaprio odmówił ponownego wcielenia się w Ricka Daltona w filmie Davida Finchera „Dalsze przygody Cliffa Bootha” z powodu charakteryzacji protetycznej, która miała sprawić, że postać będzie wyglądać na tęższą. Reżyser powiedział o tym w wywiadzie dla GQ, informuje Variety.

Rola była planowana na trzy sceny

Według Finchera Rick Dalton początkowo znajdował się na około 30 stronach scenariusza — w mniej więcej trzech scenach. Reżyser zaznaczył, że w literackiej wersji historii bohater jest tęższy, następnie pojawia się jeszcze w dwóch scenach, a później jest obecny w fabule jedynie pośrednio.

Fincher wyjaśnił, że udział DiCaprio wymagałby 12 dni pracy w charakteryzacji protetycznej. Gdy aktor zdecydował się nie dołączać do projektu, reżyser poinformował o tym Quentina Tarantino. Według Finchera Tarantino spodziewał się takiej decyzji, po czym sceny z Rickiem Daltonem usunięto ze scenariusza.

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Historia Cliffa Bootha

Wydarzenia „Dalszych przygód Cliffa Bootha” rozgrywają się w 1977 roku. Film kontynuuje historię „Pewnego razu... w Hollywood” Quentina Tarantino i przywraca Brada Pitta do roli kaskadera Cliffa Bootha. Zgodnie z fabułą pracuje on jako fixer hollywoodzkiego studia i znajduje się w trudnej sytuacji, wykonując zlecenie dla popularnego aktora filmowego.

W obsadzie znaleźli się także Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino i Peter Weller. Film trafił w środę wyłącznie do kin IMAX, a 23 grudnia ma być dostępny na Netflixie.

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