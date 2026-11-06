Najwięksi producenci ropy łupkowej w USA ograniczają wydatki na nowe odwierty, choć średnia cena amerykańskiej ropy WTI w 2026 roku wzrosła o ponad 20 dolarów za baryłkę w porównaniu z 2025 rokiem. W szczególności Diamondback Energy, największa spółka skoncentrowana wyłącznie na basenie permskim, zasygnalizowała, że nie planuje istotnie zwiększać aktywności wiertniczej w 2027 roku z powodu wysokiej niepewności na rynku, podaje OilPrice.

Ceny nie zmieniły podejścia dużych operatorów

Według publikacji od początku 2026 roku WTI kosztowała średnio 86,72 dolara za baryłkę. Dla porównania, średnia za 2025 rok wyniosła 64,94 dolara za baryłkę. Jednocześnie duże firmy nie uznają samego wzrostu cen za wystarczający powód do osłabienia kontroli nad nakładami kapitałowymi.

Dyrektor generalny Diamondback Kaes Van't Hof powiedział analitykom, że spółka przygotowuje się również na możliwy spadek cen, a nie zakłada ich stałego wzrostu. Jak zaznaczył, niepewność utrzymuje się. Dodał też, że Diamondback nie widzi potrzeby publikowania formalnego planu na 2027 rok przed lutym, kiedy spółka zwykle to robi.

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Wolne przepływy pieniężne trafiają do akcjonariuszy

W trzecim kwartale Diamondback uzyskał 2,1 mld dolarów wolnych przepływów pieniężnych, podniósł dywidendy w 2026 roku i nieznacznie poprawił prognozę wydobycia na bieżący rok. Spółka wykorzystała nadwyżkę środków na wykup obligacji i akcji oraz redukcję zadłużenia, nie stawiając na agresywne zwiększanie wydobycia.

Podobne podejście prezentuje ExxonMobil, który ma znaczące aktywa w basenie permskim. Jej dyrektor generalny Darren Woods zaznaczył, że firma koncentruje się nie tylko na wielkości produkcji, ale także na efektywnym wykorzystaniu kapitału i technologiach zwiększających wartość zagospodarowania złóż.

Mniejsze firmy są bardziej aktywne

Zdaniem Nathana Nemetha, dyrektora ds. badań wydobycia w 48 przyległych stanach USA w firmie konsultingowej Wood Mackenzie, mniejsi i prywatni operatorzy mogą aktywniej zwiększać wiercenia w warunkach drożejącej ropy. Jednak duże spółki publiczne, które budowały zaufanie inwestorów na zdyscyplinowanym zarządzaniu kapitałem i stabilnych dywidendach, niechętnie zobowiązują się do znacznego wzrostu wydatków w niestabilnym otoczeniu.

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