Katolicka diecezja Enugu w Nigerii zażądała usunięcia nazwiska swojego biskupa pomocniczego Ernesta Obodo z listy religijnej grupy kampanii wyborczej partii All Progressives Congress (APC) w stanie Enugu. Jak podaje Premium Times Nigeria, Obodo został wskazany na partyjnej liście jako dyrektor rady tej kampanii.

Diecezja oświadczyła, że nie wyraziła zgody

Sekretarz diecezji, katolicki ksiądz Wilfred Agubuchi, nazwał umieszczenie duchownych na liście nieuprawnionym, wprowadzającym w błąd i niedopuszczalnym. Według niego biskup nie wiedział o wpisaniu go na listę i nie wyraził na to zgody.

Agubuchi oświadczył, że wykorzystanie nazwiska Obodo stwarza fałszywe wrażenie co do jego stanowiska politycznego i może zaszkodzić jego reputacji oraz reputacji Kościoła. Diecezja podkreśliła, że Kościół katolicki nie uczestniczy w polityce partyjnej ani kampaniach wyborczych i nie popiera partii politycznych.

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Według sekretarza diecezja żąda także usunięcia z listy nazwisk wszystkich katolickich księży wpisanych bez ich wiedzy i zgody. Dodał, że dalsze nieuprawnione wykorzystywanie nazwiska, tytułu, wizerunku lub urzędu kościelnego biskupa do celów partyjno-politycznych może skutkować podjęciem kroków prawnych.

Stanowisko Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii

Wcześniej przeciwko włączeniu Obodo do kampanii wystąpił oddział Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii (CAN) w stanie Enugu, któremu przewodzi sam biskup. Sekretarz organizacji Innocent Offor oświadczył, że CAN nie upoważniło, nie zatwierdziło ani nie wyraziło zgody na włączenie jego kierownictwa do rady kampanii wyborczej APC.

Według niego publikacji nie należy interpretować jako politycznej przynależności stowarzyszenia, poparcia dla jakiejkolwiek partii ani udziału jego przedstawicieli w działalności partyjnej. CAN wezwało opinię publiczną, by nie uznawała listy za potwierdzenie poparcia dla APC ze strony organizacji lub wymienionych liderów kościelnych.

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