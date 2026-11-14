Grecki niezależny operator przesyłu energii elektrycznej ADMIE poinformował, że odcinek Great Sea Interconnector, który ma połączyć systemy energetyczne Cypru i Grecji, ma zostać ukończony do końca 2031 roku. Informuje o tym Cyprus Mail, powołując się na greckiego nadawcę publicznego ERT oraz zaktualizowany plan rozwoju ADMIE na lata 2027–2036.

Przygotowania do ułożenia kabla

Według ERT wykonano 60% niezbędnych badań dna morskiego. Wybrano także wykonawcę budowy sekcji przekształtnikowych na obu końcach kabla.

W Grecji projekt zakłada rozbudowę stacji konwertorowej Damasta na Krecie. Przekształca ona prąd stały dostarczany z kontynentalnej Grecji poprzez połączenie elektryczne Kreta–Attyka. Na Cyprze ma powstać nowa stacja konwertorowa.

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Badania na spornych obszarach

Francuski statek badawczy Abeille Marengo wypłynął z portu w Heraklionie na Krecie, aby zakończyć badania dna morskiego dla pierwszego odcinka interkonektora. Część obszarów, na których prace nie zostały jeszcze wykonane, jest przedmiotem sporu: Turcja twierdzi, że planowana trasa kabla przebiega przez jej wody, podczas gdy Cypr i Grecja twierdzą inaczej.

Turcja wydała komunikat nawigacyjny Navtex, w którym oświadczyła, że wyraża zgodę na rozpoczęcie badań przez statek, oraz zaznaczyła, że prace będą prowadzone trasami skoordynowanymi z właściwymi władzami tureckimi. Rzecznik rządu Cypru Konstantinos Letymbiotis nazwał ten komunikat nieistotnym, podkreślając, że wnioski o pozwolenie na prowadzenie prac wysłano wyłącznie do rządów Grecji i Cypru.

Odcinek do Izraela

W planie ADMIE wskazano również, że studium wykonalności drugiego odcinka interkonektora między Cyprem a Izraelem ukończono z pozytywnymi wynikami. Według oceny Arystotelesowskiego Uniwersytetu w Salonikach ukończenie projektu może zapewnić cypryjskim konsumentom roczne oszczędności od 123 mln do 138 mln euro oraz obniżyć ceny energii o 19%.

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