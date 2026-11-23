Aktywność gospodarcza w strefie euro rosła w listopadzie w stabilnym tempie: silniejszy wzrost w Niemczech zrekompensował pogłębiający się spadek we Francji. Wskazują na to wstępne dane z badania S&P Global, informuje Anadolu Agency.

Wskaźnik utrzymał się powyżej 50 punktów

Złożony wskaźnik menedżerów ds. zakupów, który ocenia aktywność w przemyśle i usługach, pozostał w listopadzie na poziomie 51,7 punktu. Było to nieznacznie poniżej oczekiwań rynkowych wynoszących 51,9 punktu. Wartość wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza rozszerzenie aktywności gospodarczej, a poniżej tego poziomu — jej kurczenie się.

W Niemczech złożony wskaźnik wzrósł z 53,4 punktu w październiku do 55 punktów w listopadzie. Było to najsilniejsze rozszerzenie aktywności gospodarczej w kraju od marca 2022 roku. Natomiast we Francji aktywność gospodarcza kurczyła się szybciej, niż oczekiwano, w związku z niepewnością dotyczącą budżetu i przyszłych wyborów.

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Produkcja wyprzedza usługi

Główny ekonomista S&P Global Market Intelligence Chris Williamson zauważył, że inwestycje w obronność i sztuczną inteligencję wsparły produkcję przemysłową. Jednocześnie wysokie koszty życia i niepewność polityczna ciążyły na firmach zorientowanych na konsumentów.

Oczekiwania biznesu na następny rok spadały czwarty miesiąc z rzędu i osiągnęły najniższy poziom od maja. Nastroje producentów poprawiły się, podczas gdy nastroje dostawców usług pogorszyły się. Spadek cen ropy i słabszy popyt złagodziły presję cenową w listopadzie.

Według Williamsona wolniejszy wzrost cen i oznaki osłabienia rynku pracy mogą zmniejszyć obawy dotyczące trwałej inflacji, jeśli te tendencje się utrzymają. Jednocześnie badanie wskazuje, że w najbliższych miesiącach inflacja pozostanie istotnie powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego wynoszącego 2%. W październiku inflacja w strefie euro wyniosła 4%, a Komisja Europejska prognozuje wzrost gospodarczy strefy euro o 1,2% w 2026 i 2027 roku.

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