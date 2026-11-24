W Niemczech indeks klimatu biznesowego Ifo wzrósł o 0,5 punktu, do 90,6 punktu. To najwyższy poziom głównego barometru gospodarczego kraju od wiosny 2023 roku, informuje Der Spiegel.

Wskaźnik przekroczył oczekiwania

Wynik okazał się nieco lepszy od średniej prognozy analityków, którzy oczekiwali wzrostu indeksu do 90,5 punktu. Prezes monachijskiego Instytutu Ifo Clemens Fuest oświadczył, że ożywienie niemieckiej gospodarki postępuje, jednak wzrostowi nadal brakuje szerszego zasięgu.

Miesięczne badanie objęło 9 tysięcy firm. Przedsiębiorstwa bardziej pozytywnie oceniły zarówno obecną sytuację, jak i perspektywy swojej działalności. Nastroje poprawiły się w sektorze usług.

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Przemysł stracił impet

Jednocześnie nastroje w przemyśle przetwórczym pogorszyły się po sześciu kolejnych wzrostach. Wcześniej na kontynuację ożywienia gospodarczego wskazywało również badanie menedżerów ds. zakupów przeprowadzone przez S&P Global.

Wzrost niemieckiej gospodarki wspierają wielomiliardowe wydatki państwowe na dozbrojenie oraz inwestycje w infrastrukturę transportową. Rząd federalny Niemiec i Bundesbank oczekują wzrostu gospodarczego o 1,3% w tym roku.

Według Funke Mediengruppe, która powołuje się na dodatkowe badanie Instytutu Gospodarki Niemieckiej wśród 935 firm, dziewięciu na dziesięciu respondentów oczekuje w 2027 roku raczej słabego rozwoju gospodarki niż trwałego ożywienia.

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