W Chinach badacze, którzy obserwowali 624 kobiety z przetrwałym zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, stwierdzili związek między dynamiką obciążenia wirusowego a ryzykiem przedrakowych zmian szyjki macicy. Jak podaje News-Medical, wyniki prospektywnego badania kohortowego opublikowano w recenzowanym czasopiśmie CANCER Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Cztery trajektorie obciążenia wirusowego

Naukowcy pod kierownictwem specjalistów ze Szpitala Opieki nad Matką i Dzieckiem w Changzhou, wchodzącego w skład Centrum Medycznego Changzhou Uniwersytetu Medycznego w Nankinie, wyodrębnili cztery modele zmian obciążenia wirusowego w czasie: niski stabilny poziom, umiarkowany spadek, umiarkowany wzrost oraz stale wysoki poziom.

Przedrakowe zmiany szyjki macicy odnotowano u 10,9% uczestniczek z niskim stabilnym poziomem obciążenia wirusowego. W grupie z umiarkowanym spadkiem wskaźnik ten wyniósł 17,8%, w grupie z umiarkowanym wzrostem — 74,2%, a wśród kobiet ze stale wysokim obciążeniem — 90,4%.

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Dokładniejsza ocena ryzyka

W porównaniu z grupą o niskim stabilnym poziomie ryzyko zmian przedrakowych było 1,95 raza wyższe w grupie z umiarkowanym spadkiem, 29,66 raza wyższe w grupie z umiarkowanym wzrostem oraz 124,29 raza wyższe w grupie ze stale wysokim obciążeniem wirusowym.

Autorzy badania zaznaczyli, że uwzględnienie zmian obciążenia wirusowego w czasie poprawiało prognozowanie prawdopodobieństwa rozwoju raka szyjki macicy w porównaniu z wykorzystaniem wyłącznie wyjściowych cech klinicznych i jednorazowego pomiaru obciążenia. Współautorka pracy Lina Zhang podkreśliła, że ten sam poziom HPV podczas jednego badania może wiązać się z różnymi wynikami, zależnie od tego, jak wskaźnik ten zmienia się w czasie. Inny współautor, Zhonghua Shi, uznał za ważne zadanie identyfikowanie pacjentek wymagających uważniejszej obserwacji bez wykonywania zbędnych badań.

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