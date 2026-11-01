Pomocnik sekretarza stanu USA ds. Bliskiego Wschodu Donald Blome oświadczył na forum Manama Dialogue w Manamie w Bahrajnie, że Syria i Liban wchodzą w nową fazę, w której uwaga przenosi się na odbudowę. Jak powiedział, obecnie nie chodzi o to, czy te kraje można odbudować, lecz o to, jak dokładnie to zrobić i na jakiej podstawie.

Inwestycje dla Syrii

Jak informuje The National, Blome nazwał zniesienie przez prezydenta USA Donalda Trumpa amerykańskich sankcji wobec Syrii czynnikiem, który ożywił zainteresowanie gospodarcze. Według niego decyzja ta już pomogła przyciągnąć inwestycje.

Syria pod przywództwem prezydenta Ahmada asz-Szary stara się zwiększyć zainteresowanie amerykańskiego biznesu. We wrześniu Damaszek odwiedziła delegacja ponad 50 amerykańskich firm, aby odbudować więzi gospodarcze. Według oceny Banku Światowego odbudowa kraju będzie wymagać około 216 mld dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozmowy w sprawie Libanu

Blome wspomniał również o trójstronnych rozmowach dotyczących demontażu infrastruktury Hezbollahu i stworzenia drogi do odbudowy Libanu. W materiale zaznaczono, że kontakty te są różnie oceniane: część urzędników nazywa je skutecznymi, podczas gdy inni uważają, że mogą one przyczynić się do utrwalenia izraelskiej okupacji południowego Libanu.

Amerykański dyplomata wskazał także na możliwości handlu i inwestycji w krajach Zatoki Perskiej oraz w Iraku. Odpowiadając na pytanie o obawy dotyczące możliwego wznowienia wojny z Iranem, oświadczył, że kanały dyplomatyczne między Waszyngtonem a Teheranem pozostają otwarte i aktywne. Jednocześnie Blome nie wykluczył możliwości wojny i powiedział, że USA są gotowe w razie potrzeby wybrać inny kierunek działania.

Czytaj nas na