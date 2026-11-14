Na granicy Etiopii i Erytrei w pobliżu spornego miasta Badme nasiliły się walki. Źródła dyplomatyczne, na które powołuje się etiopskie wydanie Addis Standard, poinformowały o atakach dronów i ostrzale z ciężkiej artylerii, przez które cywile opuszczają swoje domy. Poinformowała o tym 14 listopada Agencja Anadolu.

Drony i artyleria

Według dwóch dyplomatów zaznajomionych z ocenami wywiadowczymi starcia eskalowały przez kilka dni. Jeden z rozmówców oświadczył, że wie o atakach dronów głównie ze strony Etiopii oraz o użyciu ciężkiej artylerii przez siły erytrejskie. Inne źródło dyplomatyczne ostrzegło, że wymiana uderzeń może przerodzić się w konflikt wojskowy na dużą skalę między dwoma krajami.

Mieszkańcy Badme informowali o nocnych eksplozjach, zamykaniu placówek handlowych i wyjeździe rodzin z miasta. Według nich federalne siły Etiopii zwiększyły swoją obecność w rejonie miejscowości.

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Oceny grup monitorujących

Projekt Armed Conflict Location & Event Data Project poinformował 13 listopada, że etiopskie wojska federalne znajdowały się między Sheraro a Badme, a siły erytrejskie — w pobliżu obrzeży miasta. Według projektu żadna ze stron nie kontrolowała Badme. ACLED odnotował także ogień artyleryjski Etiopii w kierunku obszarów w pobliżu miasta oraz wznowienie starć między wojskami federalnymi a bojownikami z Tigraju.

Critical Threats Project w swojej ocenie z 10 listopada również informował o gromadzeniu sił i starciach w pobliżu Badme, jednak nie zdołał ustalić, po której stronie granicy toczyły się walki. Według grup monitorujących eskalację poprzedziło posuwanie się etiopskich wojsk w kierunku granicy, w tym zajęcie Sheraro 3 listopada.

Ministrowie spraw zagranicznych państw G7 po spotkaniu w Paryżu 9-10 listopada wyrazili poważne zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa i wezwali Etiopię oraz Erytreę do zachowania maksymalnej powściągliwości i dyplomatycznego rozwiązania.

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