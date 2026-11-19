Na konferencji klimatycznej ONZ COP31 w Antalyi w Turcji czterech dyplomatów poinformowało Politico Europe, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, oraz Watykan blokują większość wzmianek o płci społeczno-kulturowej w projektach tekstów negocjacyjnych. Według nich delegacje odrzucają większość sformułowań zawierających słowo „gender”.

Nazwisk dyplomatów nie podano, ponieważ ich rządy nie upoważniły ich do rozmów z mediami. Przypuszczają oni, że stanowisko Rosji i Stolicy Apostolskiej wiąże się z negowaniem praw osób LGBTQ+. Ich zdaniem proponowane zmiany mogą zawęzić definicje w dokumentach COP31 i wykluczyć z nich osoby transpłciowe.

Stanowiska stron

Jeden z dyplomatów powiedział, że Rosja i Watykan dążą do zastąpienia słowa „gender” słowem „kobiety” i nie zgadzają się nawet na sformułowanie dotyczące „wszystkich kobiet”. Dwóch dyplomatów poinformowało również, że ich stanowisko popierają Argentyna i Paragwaj.

Unia Europejska wezwała strony sprzeciwiające się tym postanowieniom do przestrzegania wcześniej uzgodnionych sformułowań. Porozumienie paryskie w sprawie klimatu przewiduje w szczególności politykę uwzględniającą płeć społeczno-kulturową, która bierze pod uwagę zróżnicowany wpływ zmian klimatu na osoby o różnej tożsamości płciowej.

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Przedstawiciel delegacji UE oświadczył, że kilka stron w sposób skoordynowany sprzeciwia się zasadom skutecznej i inkluzywnej polityki klimatycznej, w tym danym naukowym, prawom człowieka i równości płci. Biuro prasowe Watykanu, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także właściwe instytucje Argentyny i Paragwaju nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

Ryzyka dla negocjacji

Spór wpływa na dyskusje dotyczące praw człowieka oraz zasady sprawiedliwej transformacji, mającej zapewnić, aby odejście od paliw kopalnych przyniosło korzyści wszystkim obywatelom. Przyjęcie ustaleń w negocjacjach wymaga konsensusu wszystkich państw.

Dyplomaci obawiają się, że rozbieżności mogą udaremnić zatwierdzenie planu Action for Climate Empowerment. Ten kierunek negocjacji określa, czy rządy będą pomagać społeczeństwu obywatelskiemu uczestniczyć w kształtowaniu polityki. W ubiegłym tygodniu państwa uzgodniły krótki tekst decyzji dotyczącej płci społeczno-kulturowej, który jedynie uznał wcześniejsze ustalenia w sprawie polityki klimatycznej uwzględniającej płeć społeczno-kulturową.

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