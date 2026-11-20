W Stanach Zjednoczonych Disney planuje do roku fiskalnego 2029 oszczędzać około 3 mld dolarów rocznie na kosztach operacyjnych, jednocześnie zwiększając inwestycje w prawa sportowe i działalność streamingową. W czwartym kwartale fiskalnym przychody segmentu sportowego spółki osiągnęły 4,6 mld dolarów, o 16% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny wzrósł o 53%, informuje Fortune.

Stawka na transmisje sportowe

Disney liczy na przyciąganie i utrzymywanie subskrybentów za pomocą transmisji sportowych na żywo. 14 lutego 2027 roku ESPN po raz pierwszy wyprodukuje transmisję Super Bowl: w Stanach Zjednoczonych mecz pokażą ESPN i ABC, a subskrybenci Disney+ w USA będą mogli obejrzeć go na platformie. Transmisja będzie również dostępna dla widzów na ponad 55 rynkach międzynarodowych.

W listopadzie ESPN uzyskało wyłączne prawa do rozszerzonych rozgrywek College Football Playoff. Od sezonu 2027–2028 w turnieju będzie uczestniczyć 24 drużyny, a liczba meczów fazy posezonowej wzrośnie z 11 do 23. Umowa będzie obowiązywać do sezonu 2031–2032.

Kwartalne przychody segmentu sportowego z subskrypcji i płatności od partnerów wzrosły o 18%, a wpływy reklamowe — o 20%. Jednocześnie koszty segmentu zwiększyły się o 5%, do 3,2 mld dolarów, między innymi z powodu kontraktowego wzrostu kosztów i nowych praw sportowych.

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Redukcja kosztów i treści

Disney oczekuje, że w roku fiskalnym 2027 wyda na treści około 26 mld dolarów — około 9% więcej niż w tym roku. Kwota obejmuje wydatki na prawa sportowe i programy międzynarodowe.

Program oszczędnościowy obejmował już kilka fal redukcji, które dotknęły tysiące pracowników, a spółka spodziewa się dalszych cięć. Dyrektor finansowy Disney Hugh Johnston powiedział, że oszczędności będą również poszukiwane dzięki technologiom, konsolidacji nieruchomości i wspólnym usługom korporacyjnym.

Dyrektor generalny Disney Josh D’Amaro, który w marcu zastąpił Boba Igera, nazwał zmiany ważnymi, aby firma mogła szybciej działać i dostosowywać się do szybko zmieniającego się otoczenia. Disney twierdzi, że większość zaoszczędzonych środków przeznaczy na przyszły wzrost, w tym rozwój usług streamingowych.

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