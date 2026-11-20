Disney rozpoczęło wczesne prace nad kontynuacją franczyzy „Kevin sam w domu” z udziałem Macaulaya Culkina. Nad scenariuszem będą pracować Seth Rogen i Evan Goldberg wraz z Culkinem, który zagrał główną rolę w oryginalnym filmie.

Praca nad scenariuszem

Rogen i Goldberg będą również producentami nadchodzącego filmu za pośrednictwem swojej firmy Point Grey. Jak informuje Variety, szczegóły fabuły i pozostali członkowie obsady nie zostały jeszcze ujawnione. Disney odmówiło komentarza.

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Historia serii

Pierwszy film „Kevin sam w domu” trafił do kin w 1990 roku. Dziewięcioletni Macaulay Culkin zagrał Kevina McCallistera — najmłodszego członka dużej rodziny, którego przypadkowo zostawiono samego w domu przed bożonarodzeniową podróżą. Bohater musiał bronić domu przed włamywaczami Harrym i Marvem, w których wcielili się Joe Pesci i Daniel Stern.

Film wyreżyserował Chris Columbus według scenariusza Johna Hughesa. W 1992 roku ukazała się kontynuacja „Kevin sam w Nowym Jorku”, a w 1997 roku — trzeci film serii z Alexem D. Linzem w roli głównej. Następnie wydano jeszcze trzy filmy franczyzy.

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