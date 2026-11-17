Disney planuje w grudniu 2026 roku zapewnić subskrybentom pakietów Disney+ i Hulu jednolite doświadczenie użytkownika w aplikacji Disney+. Firma poinformowała o tym w kwartalnym raporcie za wrzesień, pisze Variety.

Jednolity dostęp przez Disney+

Dyrektor generalny Disney Josh D’Amaro i dyrektor finansowy Hugh Johnston oświadczyli, że integracja aplikacji Disney+ i Hulu jest niemal zakończona. Subskrybenci pakietów otrzymają jednolite doświadczenie korzystania z Disney+, w tym dostęp do telewizji na żywo i oddzielnych dodatków premium.

Disney rozpoczął integrację Hulu i Disney+ w 2023 roku, gdy firmą kierował Bob Iger. W czerwcu 2025 roku Disney sfinalizował umowę z Comcast dotyczącą wykupu udziału NBCUniversal w Hulu, który stanowił jedną trzecią serwisu.

Jednocześnie Disney nie ogłosił daty zakończenia działania oddzielnej aplikacji Hulu. Samodzielna subskrypcja Hulu w USA na razie pozostaje dostępna.

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Treści z TikToka i transmisje sportowe

Disney oczekuje również, że w grudniu zacznie dodawać do Disney+ treści twórców TikToka w ramach niedawnej umowy między firmami. Uruchomienie tych treści zostanie strategicznie zgrane z okresem poprzedzającym premierę filmu Marvela „Avengers: Doomsday”, zaplanowaną na 18 grudnia.

Kierownictwo Disney poinformowało także o zamiarze rozszerzania w serwisie oferty pionowych filmów, transmisji sportowych na żywo i podcastów. Tej jesieni firma zwiększyła ilość treści sportowych w Disney+ bez konieczności posiadania oddzielnej subskrypcji ESPN: serwis transmitował między innymi College GameDay, dodał mecze futbolu akademickiego oraz wybrane mecze NFL.

Stawka na subskrypcje pakietowe

We wrześniu Disney ogłosił kolejną podwyżkę cen usług streamingowych — czwartą w ciągu czterech lat. Cena pakietu Disney+/Hulu Premium wzrosła z 19,99 do 21,99 dolara miesięcznie, podczas gdy pakiet z reklamami pozostał na poziomie 12,99 dolara. Według Variety taka strategia cenowa ma zachęcić konsumentów do wybierania ofert pakietowych.

D’Amaro i Johnston oświadczyli, że dalszy rozwój produktu i technologii powinien z czasem poprawić zaangażowanie użytkowników i zmniejszyć rezygnacje z subskrypcji. Według nich ESPN również przyczynia się do przechodzenia użytkowników na pakiety Disney+, Hulu i ESPN. Po rozszerzeniu obecności ESPN w Europie i na wybranych rynkach regionu Azji i Pacyfiku treści ESPN za pośrednictwem Disney+ stały się dostępne na około 100 rynkach.

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