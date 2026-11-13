Narażenie dzieci na zanieczyszczenia pochodzące z domowego spalania drewna może być równie istotne jak narażenie na spaliny transportowe. Takie dane uzyskali autorzy badania w sześciu europejskich miastach — Atenach, Barcelonie, Colchester, Kopenhadze, Helsinkach i Lizbonie, informuje The Guardian.

Pomiary w szkołach i domach

Naukowcy mierzyli jakość powietrza w miejscach, w których dzieci spędzają znaczną część czasu: w domu, szkołach i centrach sportowych. Badali stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) — grupy zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliwa.

Główny autor badania, dr Barend van Drooge z Barcelońskiego Instytutu Oceny Środowiska i Badań nad Wodą, zaznaczył, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem wiąże część tych związków z chorobami nowotworowymi przy długotrwałym narażeniu. Według niego istnieją również dane wskazujące na ich związek z opóźnieniem rozwoju poznawczego.

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Najwyższe wskaźniki zimą

Najwyższe poziomy WWA odnotowano w miastach, gdzie powszechne jest ogrzewanie drewnem, w tym w Colchester i Atenach. W tych dwóch miastach narażenie na WWA przekraczało zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. W Barcelonie i Lizbonie, gdzie nie praktykuje się spalania drewna, poziomy były najniższe.

Najniższe stężenia zanieczyszczeń wykryto w centrach sportowych, a następnie w szkołach. Jednocześnie na niektóre szkoły, zwłaszcza w Lizbonie, wpływała bliskość ruchliwych dróg. Znaczenie miały również wentylacja i wewnętrzne źródła zanieczyszczeń, jednak wśród budynków o najwyższych poziomach WWA były mieszkania w rejonach ogrzewanych drewnem, gdzie często korzystano z otwartych kominków i pieców.

Zimą poziomy WWA były wyższe niż latem. W domach w Colchester zimowe stężenie WWA o wysokiej masie cząsteczkowej było ponad dziesięciokrotnie wyższe niż latem, a WWA o niskiej masie cząsteczkowej — około trzykrotnie. Jednocześnie, według van Drooge, żadne z badanych miast nie przekroczyło niedopuszczalnych progów ryzyka zachorowania na raka w ciągu życia.

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