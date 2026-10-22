Dzieci zmarłego kierowcy pozwały w Japonii o 125 mln jenów — The Japan Times
W Japonii troje dzieci 74-letniego kierowcy ciężarówki, który zginął po tym, jak pojazd wpadł do zapadliska drogowego w mieście Yashio w prefekturze Saitama, złożyło pozew przeciwko władzom prefektury. Domagają się około 125 mln jenów odszkodowania, informuje The Japan Times.
Pozew przeciwko władzom prefektury
Zgodnie z pozwem dzieci zmarłego skierowały sprawę do Sądu Okręgowego w Saitamie 28 lipca 2026 roku. Powodowie twierdzą, że do zawalenia drogi doszło wskutek korozji podziemnej rury kanalizacyjnej, za którą odpowiadały władze prefektury. Ich zdaniem rura uległa korozji pod wpływem siarkowodoru, a droga nie spełniała odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Rodzina oświadczyła również, że przez długi czas doświadczała ciężkiego cierpienia psychicznego z powodu braku jasnych perspektyw uratowania mężczyzny. W pozwie wskazano, że kierowca wykonywał swoją codzienną pracę z najwyższą ostrożnością, a tragedia była bezprecedensowa.
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Ciało wydobyto po trzech miesiącach
28 stycznia 2025 roku na środku skrzyżowania w Yashio powstało zapadlisko, do którego wraz z ciężarówką wpadł kierowca. Jego ciało wydobyto około trzy miesiące po wypadku.
Gubernator prefektury Saitama Motohiro Ono oświadczył, że administracja analizuje pozew i odpowiednio zareaguje.