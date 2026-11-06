W GMC Sierra 1500 na rok modelowy 2027 3,0-litrowy diesel Duramax osiąga lepsze wyniki zużycia paliwa niż nowe benzynowe silniki V8 w porównywalnych wersjach wyposażenia. Jak informuje Motor1, wynika to z tabeli GM dotyczącej zaktualizowanej gamy układów napędowych pickupa.

W wersjach Pro i Elevation z napędem na tylne koła 5,7-litrowy V8 L76 ma ocenę 15 mil na galon w mieście, 19 na trasie i 17 w cyklu mieszanym. Dieslowskie Sierry z napędem na tylne koła w wersjach Pro, Elevation i Denali osiągają odpowiednio 23/28/25 mil na galon.

Przewaga diesla w wersjach z napędem na wszystkie koła

Dla Sierry z napędem na wszystkie koła i 5,7-litrowym V8 w wersjach Pro, Elevation, AT4 i Denali podano 16 mil na galon w mieście, 20 na trasie i 18 w cyklu mieszanym. Wersje Duramax z napędem na wszystkie koła w tych konfiguracjach osiągają 22/26/24 mil na galon.

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6,6-litrowy V8 w Denali i Denali Ultimate ma ocenę 14/18/15 mil na galon w cyklu miejskim, pozamiejskim i mieszanym. Terenowy AT4X z tym silnikiem otrzymał ocenę 13/17/15, a wersja z oponami błotnymi — 13/16/14 mil na galon. Diesel AT4X ma wynik 20/22/21, czyli o sześć mil na galon więcej w cyklu mieszanym niż benzynowy AT4X ze standardowymi oponami terenowymi.

Wyniki nowych i poprzednich silników

Nowy 5,7-litrowy V8 o mocy 402 KM zastępuje jednostkę 5,3-litrową. Dla Sierry 2026 z napędem na wszystkie koła i poprzednim silnikiem źródło podaje ocenę 16/20/17 mil na galon, podczas gdy nowy 5,7-litrowy V8 w wersjach z napędem na wszystkie koła ma wynik 16/20/18.

6,6-litrowy V8 o mocy 481 KM zastępuje silnik 6,2-litrowy. Poprzednia jednostka w porównywalnej wersji Denali miała ocenę 15/19/17 mil na galon — o dwie mile na galon więcej w cyklu mieszanym niż nowy 6,6-litrowy V8. Wszystkie cztery silniki Sierry 2027 współpracują z 10-biegową automatyczną skrzynią biegów. W gamie znajduje się również 2,7-litrowy turbodoładowany silnik TurboMax o mocy 350 KM i momencie obrotowym 455 lb-ft.

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