Średnia cena oleju napędowego na brytyjskich stacjach paliw wynosi 197 pensów za litr i pozostaje bliska rekordowym 2 funtom odnotowanym w październiku. Jednocześnie ceny ropy znacząco spadły. The Guardian informuje o tym, powołując się na brytyjskie Stowarzyszenie Motoryzacyjne AA.

Benzyna tanieje szybciej

W przeciwieństwie do oleju napędowego średnia cena benzyny spadła o 6 pensów, do 168 pensów za litr. Na początku października osiągnęła 174,7 pensa, co było najwyższym poziomem od sierpnia 2022 roku.

W AA wskazano, że ze względu na spadek cen hurtowych benzyna może stanieć o kolejne 10 pensów za litr. W drugiej połowie października hurtowa cena benzyny bezołowiowej spadła z 77 do 68 pensów za litr, a następnie obniżyła się poniżej 62 pensów.

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Wpływ transportu i rafinacji

Członek Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej USA Christopher Waller powiedział na konferencji w Londynie, że ceny energii mogą pozostać wysokie. Według niego zwiększony ruch tankowców przez Cieśninę Ormuz powoduje dodatkowe koszty: ubezpieczenie statków i przeładunek ropy między jednostkami w celu ochrony przed atakami Iranu, jak podają źródła, podnoszą cenę ropy o 20–30 dolarów za baryłkę.

Waller wskazał również na ograniczone moce przerobowe ropy oraz inne czynniki wpływające na produkcję oleju napędowego. Przedstawiciel AA Luke Bosdet powiedział, że średnia cena oleju napędowego spadła zaledwie o 2 pensy za litr od rekordowego poziomu, podczas gdy jego koszt hurtowy od połowy października obniżył się o około 4 pensy. Jego zdaniem pozostawia to możliwość dalszego niewielkiego spadku cen detalicznych.

Bosdet dodał, że w niektórych rejonach można już znaleźć benzynę za mniej niż 160 pensów za litr, podczas gdy w Londynie i południowo-wschodniej Anglii takich ofert jest mniej. Niektóre stacje paliw nadal utrzymują ceny zbliżone do październikowych maksimów, choć koszty hurtowe spadły.

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