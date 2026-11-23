Podczas Genewskiego Forum Zdrowia w Genewie w Szwajcarii przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych wezwali do uwzględnienia gwałtownego spadku międzynarodowego finansowania podczas reformy globalnego systemu ochrony zdrowia. Według Health Policy Watch, zastępca dyrektora generalnego WHO Bruce Aylward przedstawił szacunki, zgodnie z którymi do 2030 roku całkowita pomoc rozwojowa może zmniejszyć się o około 35%, a pomoc w dziedzinie zdrowia — o 55% względem poziomu szczytowego z okresu pandemii.

Forum, które odbyło się 10–12 listopada w Campus Biotech, zgromadziło ponad 1 600 uczestników z organizacji międzynarodowych, środowisk akademickich, sektora ochrony zdrowia i społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy omawiali reformę globalnej architektury ochrony zdrowia oraz koordynację wsparcia darczyńców z krajowymi priorytetami państw. Sarah Epprecht-Netzli, dyrektorka generalna szwajcarskiej sekcji Médecins Sans Frontières, podkreśliła, że kryterium współpracy międzynarodowej powinien być bezpieczny, godny i niedyskryminujący dostęp ludzi do opieki medycznej.

Plan reformy dla WHO

Światowe Zgromadzenie Zdrowia utworzyło wspólną grupę zadaniową ds. reformy globalnej architektury ochrony zdrowia, której współprzewodniczą Niemcy i Chiny. W skład grupy wchodzi 14 państw członkowskich, agencje ONZ, w tym WHO, UNICEF i UNFPA, a także globalne inicjatywy finansowe.

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Grupa ma przygotować praktyczną mapę drogową w celu dostosowania międzynarodowego finansowania do priorytetów suwerennych państw. Odbyła spotkanie 16–17 listopada, aby sfinalizować raport okresowy przed uwagami państw członkowskich w połowie grudnia oraz posiedzeniem Rady Wykonawczej WHO w styczniu. Stała przedstawicielka Meksyku w Genewie Francisca Elizabeth Méndez Escobar zaznaczyła, że praca ta nie jest procesem negocjacyjnym, a proponowany plan muszą poprzeć państwa członkowskie.

Koordynacja pomocy i ostrzeżenia NGO

Uczestnicy dyskusji wskazywali, że rozproszone finansowanie dwustronne tworzy dodatkowe obciążenie dla krajowych ministerstw z powodu powielania sprawozdawczości i sprzecznych wymogów darczyńców. Grupa robocza ds. koordynacji rozważa podejście: jeden plan, jeden budżet, jeden raport, oparte na Agendzie z Lusaki z 2023 roku.

Jednocześnie mandat grupy zadaniowej nie przewiduje przeglądu uprawnień organizacji ani rekomendacji dotyczących ich połączenia. Przedstawiciele organizacji działających bezpośrednio w krajach ostrzegli, że zmiany administracyjne nie wyeliminują skutków cięć programów. Serge Breysse, dyrektor generalny francuskiej organizacji pozarządowej Solthis, oświadczył, że cięcia finansowania grożą utratą ponad 10 tys. miejsc pracy w krajowych NGO w państwach, w których działają, w tym w Gwinei, Nigrze i Sierra Leone.

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