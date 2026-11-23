Do 2050 roku prawie 20 mln dorosłych w USA będzie żyć po udarze — to niemal dwa razy więcej niż obecnie. Taka prognoza znajduje się w oświadczeniu naukowym American Heart Association, opublikowanym w recenzowanym czasopiśmie Stroke, informuje News-Medical.

Dokument „Forecasting the Burden and Cost of Stroke in the United States: Projections by Sociodemographic Groups Through 2050” ocenia przewidywaną liczbę osób, które będą żyć po udarze, oraz związane z nim roczne koszty. Według prognozy autorów obciążenie udarem w USA będzie rosło szybciej niż obciążenie innymi powszechnymi chorobami sercowo-naczyniowymi, w tym chorobą wieńcową, niewydolnością serca i migotaniem przedsionków.

Największy wzrost wśród młodszych osób

Największego względnego wzrostu liczby osób żyjących po udarze oczekuje się wśród dorosłych w wieku od 20 do 44 lat. Roczne koszty związane z udarem w tej grupie wiekowej mogą wzrosnąć ponad dziesięciokrotnie — z 7,9 mld do 84,4 mld dolarów.

Największa część kosztów, według szacunków badaczy, przypadnie na osoby w wieku od 45 do 64 lat — około 142 mld dolarów rocznie. Przewodniczący grupy autorów oświadczenia, neurolog z Boston University Hugo H. Aparicio, stwierdził, że tendencja ta może odzwierciedlać wcześniejszy rozwój wysokiego ciśnienia tętniczego, otyłości i cukrzycy, które zwiększają ryzyko udaru.

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Koszty mogą sięgnąć prawie 423 mld dolarów

Łączne roczne obciążenie ekonomiczne związane z udarem w USA, obejmujące koszty opieki medycznej, utratę produktywności z powodu choroby lub niepełnosprawności oraz utracone dochody w wyniku przedwczesnej śmierci, prognozuje się na poziomie prawie 423 mld dolarów. Obecnie wskaźnik ten wynosi około 65 mld dolarów, a koszty przypadające na jedną osobę żyjącą po udarze mogą niemal się potroić.

Według prognoz liczba osób żyjących po udarze będzie rosła najszybciej wśród Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i latynoamerykańskiego. Wśród młodych osób wskaźnik ten może wzrosnąć ponad czterokrotnie wśród Amerykanów pochodzenia latynoamerykańskiego i ponad sześciokrotnie wśród Amerykanów pochodzenia azjatyckiego. Jednocześnie najwyższa częstość występowania udaru ma utrzymać się wśród czarnoskórych Amerykanów, Indian amerykańskich, rdzennych mieszkańców Alaski oraz osób mieszanego pochodzenia.

Do 2050 roku po udarze będzie żyć szacunkowo 10,4 mln kobiet i 9 mln mężczyzn. Autorzy wyjaśniają oczekiwany wzrost starzeniem się społeczeństwa, wyższą przeżywalnością po udarze dzięki leczeniu oraz wzrostem kosztów opieki medycznej. Zaznaczają, że wczesna profilaktyka, kontrola ciśnienia tętniczego, poziomu cukru i cholesterolu, a także dostęp do leczenia i rehabilitacji mogą zmienić prognozowany trend.

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