Do Wielkiej Brytanii przybyła grupa ciężko chorych i rannych dzieci z Gazy, które będą przechodzić specjalistyczne leczenie w ramach Narodowej Służby Zdrowia (NHS). Jest to druga grupa dzieci ewakuowanych do kraju w celu uzyskania pomocy medycznej, informuje The National.

Imiona dzieci oraz szpitale, w których będą leczone, nie zostały ujawnione ze względów prywatności. W ubiegłym roku do Wielkiej Brytanii ewakuowano około 50 dzieci z Gazy wraz z członkami ich najbliższych rodzin.

Specjalistyczna pomoc medyczna

Według publikacji pacjentów wybierano z uwzględnieniem rodzajów specjalistycznej opieki dostępnej w Wielkiej Brytanii. Chodzi między innymi o neurorehabilitację, leczenie ciężkich oparzeń, operacje ratujące kończyny, pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku urazów, a także leczenie cukrzycy, której nie udawało się odpowiednio kontrolować.

მინისტer zdrowia Yvette Cooper oświadczyła, że dzieci przeszły wyjątkowo ciężkie doświadczenia i pilnie potrzebują leczenia. Stwierdziła również, że rząd Izraela nie wysłuchał apeli o ochronę infrastruktury medycznej Gazy oraz zwiększenie dostaw leków i innych artykułów medycznych do enklawy.

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Ewakuacja przez Amman

Ostatnią ewakuację koordynowała rządowa grupa zadaniowa we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i partnerami międzynarodowymi. Dzieci wraz z rodzinami najpierw przybyły do Ammanu, gdzie przeszły rozszerzone kontrole bezpieczeństwa, po czym udały się do Wielkiej Brytanii.

Do końca roku oczekuje się ewakuacji do Wielkiej Brytanii kolejnych kilkorga dzieci. Ministerstwo Zdrowia Gazy poinformowało w ubiegłym tygodniu, że około 21 tysięcy pacjentów wciąż czeka na ewakuację w celu leczenia poza enklawą.

Niedobór leków w Gazie

Organizacja charytatywna Medical Aid for Palestinians informowała, że według stanu na październik wyczerpały się zapasy około 42% leków. Według organizacji, która powołała się na system informacyjny Health Cluster, niedostępnych było również ponad połowa leków do chemioterapii oraz niemal trzy czwarte materiałów do operacji na otwartym sercu i cewnikowania serca.

Szef brytyjskiego MSZ Ed Miliband oświadczył, że szpitale w Gazie zostały zdewastowane, przez co ciężko chorzy pacjenci nie mogą otrzymać niezbędnej pomocy. Według niego przybycie dzieci do Wielkiej Brytanii przypomina o skali kryzysu humanitarnego w enklawie.

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