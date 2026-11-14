W październiku do Jemenu przybyło 11 677 migrantów z Rogu Afryki, mimo nasilenia walk między siłami rządowymi a Huti wzdłuż wybrzeża, którym przebiegają ich szlaki tranzytowe. Większość przybyłych stanowili obywatele Etiopii, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na dane Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

Liczba przybyłych nieznacznie spadła

Według danych z comiesięcznego monitoringu przepływów IOM liczba przybyłych w październiku zmniejszyła się o 1,2% w porównaniu z wrześniem, gdy organizacja odnotowała 11 841 przybyć. IOM wyjaśniła spadek nasileniem działań bojowych, które zakłóciły ruch łodzi na szlakach morskich, w szczególności w rejonie cieśniny Bab al-Mandab.

Sytuacja wojskowa ograniczyła również możliwości zespołów terenowych w zakresie bezpiecznego zbierania informacji i śledzenia przepływów migracyjnych. Od początku roku do Jemenu przybyło 145 776 afrykańskich migrantów, głównie z Etiopii.

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Główne szlaki przybycia

Najwięcej osób wyruszyło z Dżibuti — 60,6% wszystkich odnotowanych przepływów. Kolejne 36% przybyło z Somalii, a 3,4% — z Omanu. Spośród migrantów, którzy wypłynęli z Dżibuti, 94% przybyło do muhafazy Abjan, a kolejne 6% — do muhafazy Taizz.

Wśród przybyłych 70% stanowili mężczyźni, 14% — kobiety, a 16% — dzieci. Jemen jest ważnym punktem tranzytowym dla osób opuszczających kraje Rogu Afryki z powodu konfliktów, ubóstwa i suszy oraz kierujących się przez Morze Czerwone i Zatokę Adeńską do państw Zatoki Perskiej w poszukiwaniu pracy. Migranci, którzy utknęli w Jemenie, mierzą się z ciężkimi warunkami humanitarnymi, ryzykiem wyzysku, zatrzymań oraz trudnościami w przemieszczaniu się przez linie frontu.

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