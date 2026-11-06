Do Estonii przybyła nowa rotacja amerykańskich żołnierzy, która przebywa już w kraju od ponad tygodnia. Chodzi o pododdział Apache Troop 5. szwadronu 4. pułku kawalerii Armii USA — poinformował ERR News.

Rotacja potrwa dziewięć miesięcy

Rzeczniczka ambasady USA Kelly Long potwierdziła, że pododdział przybył do Estonii na planową dziewięciomiesięczną rotację. Oficjalna ceremonia rozpoczęcia jego misji odbędzie się jeszcze w tym miesiącu na Litwie. Podczas wydarzenia pododdział podniesie swoją flagę, co będzie oznaczać oficjalne rozpoczęcie jego obecności w państwach bałtyckich.

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Po letniej przerwie

Minister obrony Martin Herem oświadczył, że grupa wysunięta amerykańskiego pododdziału oraz jego sprzęt przebywają w Estonii już od ponad tygodnia. Poprzedni amerykański pododdział opuścił kraj latem, a dokładny termin przybycia nowej rotacji był wówczas nieznany.

Były minister obrony Hanno Pevkur wyjaśniał wcześniej przerwę w obecności amerykańskich wojskowych przeglądem rozmieszczenia sił USA w Europie prowadzonym przez Pentagon.

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