W USA do Urzędu Skarbowego (IRS) złożono skargę z żądaniem zbadania twierdzeń, że osoba otrzymująca wynagrodzenie lub świadczenia za pośrednictwem podmiotu powiązanego z FIFA wykonywała prace domowe dla prezydenta FIFA Gianniego Infantino i jego żony Liny w ich domu w Miami. Informuje o tym The Guardian.

Co wskazano w skardze

Według gazety skargę poparto szeregiem dokumentów. Stwierdzono w niej, że osoba ta wykonywała prace domowe wyłącznie dla małżeństwa Infantino, jednocześnie otrzymując wynagrodzenie lub świadczenia za pośrednictwem podmiotu powiązanego z FIFA.

Autor skargi twierdzi również, że najwyższe kierownictwo organizacji, działając w imieniu FIFA, mogło nadużyć jej statusu podmiotu zwolnionego z podatku. W dokumencie wskazano, że wykorzystywanie środków lub zasobów organizacji do opłacania usług na rzecz gospodarstwa domowego jej kierownika może rodzić pytania dotyczące prywatnych korzyści, sprawozdawczości finansowej, wynagrodzeń i zarządzania.

Skarga wzywa do zbadania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, płatności, podatków i imigracji, aby ustalić okoliczności sprawy. IRS poproszono o komentarz, jednak w materiale nie przytoczono odpowiedzi.

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Stanowisko FIFA

FIFA oświadczyła, że kwestie dotyczące życia osobistego i domowego prezydenta organizacji są prywatne. Jednocześnie federacja podkreśliła, że Infantino osobiście pokrywa koszty wszelkiego personelu domowego.

Skargę złożył waszyngtoński prawnik Abed Ayoub, specjalizujący się w prawie imigracyjnym. FIFA ma w USA status 501(c)(4), przeznaczony dla organizacji utworzonych w celu wspierania dobra społecznego, celów charytatywnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

Jeśli IRS rozpocznie kontrolę i uzna przedstawione twierdzenia za zasadne, FIFA może stracić ten status podatkowy, pisze The Guardian. Gazeta zaznacza, że takie dochodzenia mogą trwać miesiącami, a ich wyniki zwykle nie są ujawniane.

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