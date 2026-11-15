W sobotę na należące do Hiszpanii Wyspy Kanaryjskie przybyło 1 488 migrantów uratowanych przez straż przybrzeżną z 14 łodzi. To największa liczba osób, które dotarły na archipelag w ciągu jednego dnia od 2020 roku, podaje Asharq Al-Awsat, powołując się na hiszpańską morską służbę ratowniczą i agencję EFE.

Rekordowa liczba przybyłych

Poprzedni dobowy rekord wynosił 1 461 osób, które uratowano w pobliżu Wysp Kanaryjskich 7 listopada 2020 roku. Dwanaście łodzi dotarło w sobotę na El Hierro, a po jednej na Gran Canarię i Teneryfę.

Na jednej z łodzi znajdowało się 240 osób, w tym 12 kobiet i 36 dzieci. Uratowanych przewieziono na El Hierro, jedną z najmniejszych wysp archipelagu. Większość przybyłych pochodziła z Senegalu, Gambii i Gwinei-Konakry.

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Obciążenie dla służb na wyspach

Od października wzrosła liczba przyjazdów z państw Afryki Zachodniej na hiszpański archipelag. Chociaż od 1 stycznia do 31 października napływ migrantów na Wyspy Kanaryjskie był o 5,5% mniejszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gwałtowny wzrost w październiku zwiększył obciążenie służb przyjmowania i pomocy doraźnej, szczególnie na mniejszych i mniej zaludnionych wyspach.

Hiszpański minister polityki terytorialnej Ángel Víctor Torres miał odwiedzić El Hierro w niedzielę, aby omówić wzrost liczby migrantów. Trasa atlantycka z Afryki Zachodniej na Wyspy Kanaryjskie jest jednym z najniebezpieczniejszych szlaków migracyjnych: ludzie pokonują ją w przepełnionych łodziach mimo dużych odległości, silnych prądów i trudnych warunków morskich.

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