W pierwszej połowie listopada na należące do Hiszpanii Wyspy Kanaryjskie przybyło ponad 11 tys. migrantów — więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Napływ osób przeprawiających się przez Ocean Atlantycki z Afryki Zachodniej i Północnej zwiększył presję na służby przyjmowania i pomocy doraźnej na wyspach archipelagu, informuje The Independent.

Obciążenie El Hierro

Sytuacja stała się szczególnie trudna na niewielkiej wyspie El Hierro, której populacja wynosi około 12 tys. osób. Przez większą część roku liczba przybywających na Wyspy Kanaryjskie była niższa niż rok wcześniej, jednak pod koniec października i w pierwszej połowie listopada gwałtownie wzrosła.

José Antonio Rodríguez, przedstawiciel regionalnej grupy natychmiastowego reagowania Czerwonego Krzyża, oświadczył, że większość przybyłych pochodzi z Senegalu, Mali, Gambii i Gwinei. Ludzie pokonują niebezpieczną trasę prowizorycznymi łodziami, uciekając przed biedą i konfliktami oraz próbując dotrzeć do Europy.

Według Rodrígueza migranci często przybywają z hipotermią, odwodnieniem oraz urazami stóp spowodowanymi długotrwałym przebywaniem w słonej wodzie zmieszanej z paliwem i odpadami. Podróż może trwać od kilku dni do kilku tygodni, choć najbliższe afrykańskie wybrzeże znajduje się około 105 kilometrów od wysp.

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Migracja stała się tematem kampanii wyborczej

Nasilenie przepływu migrantów zbiegło się z kampanią przed wyborami powszechnymi w Hiszpanii, wyznaczonymi na 29 listopada. Lider skrajnie prawicowej partii Vox, Santiago Abascal, nazwał przybycie migrantów „inwazją” podczas wystąpienia na Teneryfie.

W ubiegłym tygodniu Hiszpania ogłosiła sytuację nadzwyczajną na archipelagu i przeznaczyła dodatkowe środki na rozbudowę państwowych ośrodków recepcyjnych. Szef Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo oświadczył, że napływu łodzi na El Hierro nie da się utrzymać na obecnym poziomie, i poprosił rząd centralny o dodatkową pomoc.

Według danych Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji w 2025 roku drogą morską na Wyspy Kanaryjskie nieregularnie przybyło 17 788 migrantów z Afryki Zachodniej i Północnej, o 62% mniej niż w poprzednim roku.

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