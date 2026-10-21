Do parlamentu Terytorium Północnego w Australii złożono niezależny raport zawierający 45 rekomendacji dotyczących systemowej przebudowy ochrony dzieci. Dokument przeanalizował działania Departamentu Dzieci i Rodzin w sprawie pięcioletniej Kumanjayi Little Baby z Alice Springs przed jej domniemanym zabójstwem w kwietniu, informuje ABC News.

W raporcie wskazano, że śmierci dziecka nie należy postrzegać wyłącznie jako błędu w indywidualnym prowadzeniu sprawy. Autorzy powiązali ją z szerszymi i wzajemnie powiązanymi niedociągnięciami systemu ochrony dzieci.

Systemowe niedociągnięcia

Autorami przeglądu są była komisarz policji stanu Nowa Południowa Walia Karen Webb oraz wieloletni urzędnik państwowy Terytorium Północnego Greg Shanahan. Webb oświadczyła, że zdaniem autorów większość rekomendacji może zostać wdrożona w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Jak zaznaczyła, w różnych biurach resortu ryzyko dla dzieci mogło być oceniane odmiennie. Webb podkreśliła, że system powinien tak samo reagować na takie same zagrożenia dla dzieci. Za jeden z priorytetów uznała audyt obowiązujących planów bezpieczeństwa, aby sprawdzić osoby opiekujące się dziećmi i właściwie określić ich role ochronne.

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Shanahan zwrócił również uwagę na problem utrzymania kadr. Jak powiedział, do Terytorium Północnego trudno jest przyciągnąć specjalistów, a wyszkoleni i doświadczeni pracownicy często odchodzą z pracy.

Krytyka organizacji rdzennych

Jednocześnie szereg organizacji broniących praw dzieci skrytykował podejście do przygotowania raportu. Przewodnicząca SNAICC Muriel Bamblett oświadczyła, że rozwiązania proponowane przez społeczności aborygeńskie od dziesięcioleci pozostawały niewysłuchane. Jej zdaniem bez zmian w mieszkalnictwie, dostępie do usług medycznych i wsparciu rodzin dzieci pozostaną narażone z powodu ubóstwa i zaniedbywania ich potrzeb.

Dyrektor generalny North Australian Aboriginal Justice Agency Ben Grimes zaznaczył, że jego organizacja zasadniczo popiera 45 rekomendacji, jednak obrońcy praw i inni uczestnicy procesu zabiegali o podobne zmiany od wielu lat. Wezwał rząd do nawiązania dialogu z rodzinami rdzennych mieszkańców, które mają doświadczenie w kontaktach z systemem ochrony dzieci.

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