Do Wysokiego Sądu w Lahaurze w Pakistanie złożono wniosek cywilny dotyczący domniemanych poważnych naruszeń w systemie e-mandatów prowincji Pendżab. Dokument zawiera dodatkowe dowody w sprawie skargi konstytucyjnej, która jest już rozpatrywana przez sąd.

Wniosek złożył prawnik Azhar Siddique. Twierdzi on, że mandaty za naruszenia przepisów ruchu drogowego nakładane są bez właściwej identyfikacji pojazdów i weryfikacji przez człowieka, przez co obywatele mogą być karani za wykroczenia popełnione przez innych kierowców. Poinformował o tym Dawn.

Przykłady mandatów przytoczone we wniosku

We wniosku przytoczono przypadek mieszkańca miasta Gujrat: jego samochód z 2018 roku otrzymał pięć e-mandatów za naruszenia rzekomo popełnione w Lahaurze. Jednocześnie, według wnioskodawcy, na zdjęciach dołączonych do zawiadomień o mandatach widniał samochód innego modelu.

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W dokumencie stwierdzono, że w podanych dniach właściciel samochodu podróżował z Naranu do Gujratu, a pojazd nie znajdował się w Lahaurze. Wspomniano również o czterech innych e-mandatach na łączną kwotę 11 tys. rupii, wystawionych w związku z samochodem należącym do prawnika.

Wymagania wobec systemu

Wnioskodawca uważa, że identyfikowanie pojazdów wyłącznie na podstawie tablic rejestracyjnych, bez porównania marki, modelu i koloru, wskazuje na fundamentalną wadę systemu. Jego zdaniem wskazanie nazwiska urzędnika w e-mandacie nie stanowi niezależnej weryfikacji przez człowieka.

We wniosku podkreślono również, że nieopłacenie takich mandatów może prowadzić do konfiskaty samochodu, ograniczeń w przeniesieniu prawa własności oraz opłaceniu podatku od pojazdu. Wnioskodawca prosi sąd o zapewnienie przejrzystości i rozliczalności systemu, weryfikacji przez człowieka oraz skutecznego mechanizmu rozpatrywania odwołań kierowców.

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