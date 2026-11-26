Do Zambii dotarła pierwsza globalna partia generycznej wersji lenakapawiru — leku do profilaktyki HIV, podawanego w zastrzyku dwa razy w roku. W najbliższych dniach dostawy mają trafić również do Ugandy, informuje BBC News, powołując się na Global Fundusz.

Bardziej dostępna profilaktyka

Przewidywany koszt leku generycznego wynosi 40 dolarów na osobę rocznie. Oryginalna wersja lenakapawiru, opracowana przez amerykańską firmę farmaceutyczną Gilead Sciences, kosztuje w USA około 28 tys. dolarów rocznie, co czyni ją niedostępną dla wielu osób w krajach rozwijających się.

Lenakapawir działa na ochronową osłonkę białkową HIV, zaburzając zdolność wirusa do namnażania się i zakorzeniania w organizmie. W badaniu klinicznym z 2024 roku, obejmującym ponad 5 tys. nastoletnich dziewcząt i młodych kobiet w Ugandzie oraz RPA, wśród uczestniczek, które otrzymały zastrzyk, nie odnotowano przypadków zakażenia HIV.

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Plany rozszerzenia dostaw

Światowa Organizacja Zdrowia zarekomendowała lenakapawir do profilaktyki HIV w lipcu 2025 roku. Specjaliści wskazują, że iniekcyjna forma leku ma przewagę nad tabletkami stosowanymi w profilaktyce przedekspozycyjnej, które trzeba przyjmować codziennie i które mogą wiązać się ze społeczną stygmatyzacją.

Według Global Funduszu pierwszą iniekcję lenakapawiru otrzymało już ponad 189 tys. osób w 10 krajach. Organizacja oczekuje, że do końca roku dostawy dotrą do 24 krajów, a do końca 2028 roku fundusz wraz z rządem USA planuje objąć co najmniej 3 mln osób. Na początku przyszłego roku lek jest również oczekiwany w Zimbabwe. Ostatecznie ma być dostępny w 120 krajach o niskich i średnich dochodach.

Na kraje Afryki Subsaharyjskiej przypada prawie dwie trzecie osób żyjących z HIV na świecie. Szczególnie wrażliwą grupą pozostają nastoletnie dziewczęta i młode kobiety. Według WHO w ubiegłym roku na świecie z HIV żyło około 41 mln osób, a 570 tys. zmarło z powodu chorób związanych z HIV.

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