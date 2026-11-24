Dobowa globalna anomalia temperatury 22 listopada 2026 roku osiągnęła rekordowe 2,23°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Wstępne dane unijnej Służby ds. Zmian Klimatu Copernicus wykazały najwyższą dobową wartość w całym okresie obserwacji, informuje Anadolu Agency.

Nowe dobowe maksimum

Poprzedni rekord wynosił 2,05°C i został odnotowany 17 i 18 listopada 2023 roku, według Franceinfo. Przed listopadem 2023 roku średnia globalna temperatura ani razu nie przekroczyła poziomu sprzed epoki przemysłowej o 2°C w ciągu pojedynczej doby. Od tego czasu próg ten został przekroczony 11 razy, wskazują dane Copernicusa.

Amerykański klimatolog Zeke Hausfather, który prowadzi platformę Climate Brink, zauważył, że model prognostyczny Copernicusa wskazuje na możliwy wzrost anomalii do 2,3°C w najbliższych dniach. Wskaźnik odzwierciedla różnicę między średnią globalną temperaturą w konkretnej dobie a przedprzemysłowym poziomem bazowym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Długoterminowe granice temperatury

Dobowe przekroczenie nie oznacza, że świat przekroczył już długoterminową granicę temperatury określoną w porozumieniu paryskim. Porozumienie zakłada utrzymanie ocieplenia znacznie poniżej 2°C oraz wysiłki na rzecz ograniczenia go do 1,5°C w porównaniu z okresem przedprzemysłowym w dłuższej perspektywie. Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska ostrzegł, że świat prawdopodobnie odnotuje trwałe przekroczenie poziomu 1,5°C do 2030 roku.

Wzrost temperatur wiąże się z emisjami gazów cieplarnianych wynikającymi z działalności człowieka, przede wszystkim ze spalaniem węgla, ropy i gazu. Zastępczyni dyrektora Copernicusa Samantha Burgess wcześniej oświadczyła, że ocieplenie nasila również wyjątkowo silne zjawisko El Niño. Jest ono związane z wyższymi temperaturami w wielu regionach oraz zmianami w reżimie opadów, które zwiększają ryzyko susz i powodzi.

Naukowiec organizacji Climate Central Zachary Labe przypuścił, że kolejne dni z przekroczeniem progu 2°C są możliwe do marca 2027 roku, choć takie epizody, jak zaznaczył, pozostaną raczej wyjątkami. Od XIX wieku średnia temperatura Ziemi wzrosła już o około 1,3°C.

Czytaj nas na