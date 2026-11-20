W Norwegii dobowa sprzedaż gazu ziemnego w październiku wzrosła o prawie 20% w porównaniu z wrześniem, do 355,6 mln metrów sześciennych. Według OilPrice, kraj sprzedał łącznie 11 mld metrów sześciennych gazu, czyli o 2,1 mld metrów sześciennych więcej niż w poprzednim miesiącu.

Sprzedaż przekroczyła prognozę

Wstępne dane Norweskiego Dyrektoriatu Offshore wskazują, że średni dobowy wolumen sprzedaży w październiku był o 2,2% wyższy od prognozy regulatora. We wrześniu, według zrewidowanych danych, średnia dobowa sprzedaż wyniosła 296,8 mln metrów sześciennych.

W porównaniu z październikiem 2025 roku dobowa sprzedaż gazu była wyższa o 5,6%. Niemal cały norweski gaz jest eksportowany, głównie gazociągami na rynki europejskie.

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Zapasy gazu w UE maleją

Według danych Gas Infrastructure Europe, na 18 listopada magazyny gazu w Unii Europejskiej były wypełnione w 69,8%. Pod koniec października wskaźnik ten wynosił około 75%.

W magazynach UE znajdowało się około 791 terawatogodzin gazu, czyli w przybliżeniu o 12% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie w październiku Norwegia wznowiła także wydobycie ropy: wzrosło ono o 146 tys. baryłek dziennie w porównaniu z wrześniem, do 1,843 mln baryłek dziennie. To o 103 tys. baryłek dziennie więcej od prognozy regulatora, ale o 3,1% mniej niż w październiku 2025 roku.

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2026 roku łączne wydobycie ropy, gazu i innych płynnych węglowodorów w Norwegii wyniosło około 1,27 mld baryłek ekwiwalentu ropy, co oznacza wzrost o 2,5% rok do roku.

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