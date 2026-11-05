W Polsce przyjmujący Aluronu CMC Warty Zawiercie Tomasz Fornal został reprezentantem października w wyniku głosowania Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Siatkarz zdobył 50,7% głosów kibiców, informuje Interia Sport.

Rywalizacja w głosowaniu

O tytuł reprezentanta października wraz z Fornalem ubiegali się rozgrywający Marcin Komenda, atakujący Bartosz Bołądź oraz przyjmujący Wilfredo Leon. Według portalu 66 punktów zdobytych przez Fornala od początku sezonu klubowego zapewniło mu miejsce wśród czterech kandydatów.

Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił wyniki głosowania w mediach społecznościowych i pogratulował Fornalowi zwycięstwa. Przyjmujący spędził poprzedni sezon w Turcji, a niedawno dołączył do Aluronu CMC Warty.

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Pozycja zespołu w mistrzostwach

Klub z Zawiercia rozpoczął sezon 2026/27 porażką z GKS Katowice, a następnie uległ Bogdance LUK Lublin w finale AL-KO Superpucharu Polski. Jednocześnie zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli. Prowadzi Bogdanka LUK Lublin, która nie poniosła jeszcze porażki, a na trzecim miejscu znajduje się PGE GiEK Skra Bełchatów.

Po jednym ze zwycięskich meczów Fornal stwierdził, że gra zespołu będzie się poprawiać, gdy siatkarze będą mieli więcej wspólnego czasu na treningach i w meczach.

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