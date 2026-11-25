Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły w środę, ponieważ inwestorzy oczekiwali nowych danych o inflacji i wydatkach konsumenckich w skróconym przez Święto Dziękczynienia tygodniu handlowym. Jak podaje CNBC, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA zmniejszyła się o 3 punkty bazowe, do 4,8699%.

Ruch rentowności

Rentowność obligacji dwuletnich, która zazwyczaj zmienia się zgodnie z krótkoterminowymi decyzjami Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, spadła o ponad 4 punkty bazowe, do 4,6291%. Rentowność 30-letnich papierów obniżyła się o 2 punkty bazowe, do 5,2695%.

Jeden punkt bazowy odpowiada 0,01 punktu procentowego. Ceny obligacji i ich rentowności poruszają się w przeciwnych kierunkach. Dzień wcześniej, we wtorek, rentowności ustabilizowały się: traderzy oceniali słabszy popyt na aukcji pięcioletnich obligacji skarbowych.

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Oczekiwane wskaźniki gospodarcze

Inwestorzy oczekują październikowego indeksu cen wydatków na konsumpcję osobistą, wskaźnika inflacji preferowanego przez Rezerwę Federalną. Według prognozy ekonomistów ankietowanych przez Dow Jones ma on wynieść 0,3% w ujęciu miesięcznym.

Mają także zostać opublikowane dane o zamówieniach na wyprodukowane w USA dobra trwałego użytku w październiku. Ekonomiści prognozują wzrost o 0,2% po wzroście o 1,8% we wrześniu. Amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych przedstawi również październikowe dane o dochodach osobistych i wydatkach.

Amerykański rynek obligacji będzie zamknięty w czwartek, w Święto Dziękczynienia, a w piątek zakończy pracę o 14:00 czasu wschodniego USA.

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