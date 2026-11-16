We Włoszech realny dochód gospodarstw domowych w przeliczeniu na jedną osobę zmniejszył się w drugim kwartale 2026 roku o 1%, po wzroście o 0,4% w pierwszym kwartale. Poinformowała o tym ANSA English, powołując się na dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Wpływ inflacji i świadczeń socjalnych

OECD powiązała spadek wskaźnika z inflacją, która wyniosła 1,4%, a także ze zmniejszeniem netto świadczeń socjalnych.

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Dynamika w krajach OECD

Średnio we wszystkich krajach członkowskich OECD realny dochód gospodarstw domowych na osobę zmniejszył się w drugim kwartale o 0,1%. Spośród 20 krajów, dla których dostępne były dane, w 12 odnotowano wzrost tego wskaźnika, a w ośmiu — spadek.

W krajach Grupy Siedmiu tempo zmian realnego dochodu gospodarstw domowych na osobę spowolniło: po wzroście o 0,4% w pierwszym kwartale wskaźnik w drugim kwartale nie zmienił się.

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