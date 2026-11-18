Wewnętrzne dokumenty Meta wskazują, że program partnerski Instagramu ze szkołami w USA miał nie tylko deklarowany cel zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w internecie, lecz także pozyskiwanie nowych użytkowników wśród nastolatków. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na The Independent.

Społeczności szkolne na Instagramie

Meta uruchomiła projekt Gryffindor w 2025 roku, aby łączyć uczniów, rodziców i społeczności szkolne za pośrednictwem Instagramu. Uczniom proponowano wskazywanie przynależności do szkoły w profilach, a także planowano utworzenie katalogów uczniów, aby użytkownicy mogli znajdować inne osoby ze swojej placówki edukacyjnej.

Zgodnie z wewnętrznymi dokumentami, do których dotarło NPR, do września do programu przystąpiło niemal 17 tysięcy szkół. Nazwa projektu nawiązuje do Gryffindoru, jednego z czterech domów szkolnych w serii książek o Harrym Potterze.

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Pozyskiwanie nowych użytkowników

Meta twierdziła, że inicjatywa ma uczynić Instagram bezpieczniejszym dla dzieci, zapobiegać nękaniu oraz pomagać rodzicom i uczniom śledzić wydarzenia szkolne. Jednocześnie wewnętrzne prezentacje firmy pokazują, że sieci szkolne postrzegano jako sposób na organiczne pozyskiwanie nowych użytkowników i zachęcanie obecnych do zapraszania innych na Instagram.

Jedna z prezentacji z 2023 roku opisywała program jako możliwość, by dać nastolatkom nowy powód do dołączenia do Instagramu lub dostrzeżenia w nim większych korzyści. Dokumenty uzyskano w trakcie procedury ujawniania dowodów w pozwie wielookręgowym. W pozwie twierdzi się, że platformy społecznościowe zaprojektowano w sposób szkodzący użytkownikom poniżej 18. roku życia, a firmy wiedziały o ryzykach związanych z produktami, lecz nie ujawniły ich należycie. Jako pozwanych w sprawie wskazano Meta, TikTok, Google i Snap.

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