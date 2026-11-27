Nowo odtajnione amerykańskie dokumenty federalne wskazują, że Centralna Agencja Wywiadowcza mogła stosować waterboarding — metodę symulowania topienia — wobec większej liczby podejrzanych o terroryzm, niż wcześniej publicznie przyznawała. Dokumenty ujawniono w odpowiedzi na pozew The New York Times na podstawie ustawy o wolności informacji, informuje UPI.

Zeznania tłumacza

Wśród ujawnionych materiałów znajduje się relacja byłego tłumacza, który pracował na kontrakcie z CIA. W 2012 roku powiedział on śledczym FBI, że przypadkowo zobaczył, jak zatrzymany, którego nazwał „Bahirem”, był poddawany waterboardingowi, lecz sam w tym nie uczestniczył.

Do zdarzenia miało dojść w tajnym więzieniu na północ od Kabulu w Afganistanie, znanym jako Salt Pit lub Detention Site Cobalt. Według The Guardian tłumacz określił zatrzymanego jako krewnego Gulbuddina Hekmatiara, byłego premiera Afganistanu.

Dokumentacja CIA wskazuje, że mężczyzna o nazwisku Ghayrat Bahir był przetrzymywany przez około dwa lata, począwszy od 2002 roku. Agencja zaznaczała również, że stosowano wobec niego tak zwane wzmocnione techniki przesłuchań.

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Śledztwo bez zarzutów

CIA wcześniej przyznała, że stosowała waterboarding wobec trzech zatrzymanych w tajnych miejscach przetrzymywania w Tajlandii i Polsce. Nowe materiały pochodzą z federalnego śledztwa, które specjalny prokurator John Durham prowadził w latach 2008–2012 w sprawie praktyk przesłuchań CIA i zniszczenia nagrań wideo z sesji waterboardingu.

Śledztwo zakończyło się bez postawienia zarzutów karnych pracownikom CIA, a ustalenia Durhama nadal są tajne. W 2014 roku Komisja Wywiadu Senatu USA opublikowała ponad 500-stronicowe streszczenie swojego dochodzenia, w którym poinformowano o fotografii deski do waterboardingu w afgańskim więzieniu.

Ujawnione dokumenty wskazują również, że urzędnicy CIA obawiali się możliwego ścigania karnego oraz publicznego ujawnienia zapisów przesłuchań po zakończeniu prezydentury George'a Busha. W styczniu 2009 roku jeden z urzędników powiedział śledczym FBI, że Bush dawał do zrozumienia, iż rozważy ułaskawienie pracowników agencji, jeśli zostaną oni oskarżeni w związku z udziałem w programie przesłuchań.

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