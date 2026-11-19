W Niemczech wewnętrzne dokumenty Deutsche Banku, według Der Spiegel, wskazują, że instytucja nadal finansuje ropę naftową, gaz i węgiel mimo publicznych deklaracji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Wewnętrzne dokumenty

W opisie swojego śledztwa Der Spiegel pisze, że Deutsche Bank przedstawia się jako bank zrównoważony, jednak nie zaprzestaje finansowania paliw kopalnych. Redakcja zaznacza, że wewnętrzne materiały pokazują, jak bank obchodzi własne zasady klimatyczne.

Luki w zasadach

Według Der Spiegel Deutsche Bank wykorzystuje luki przewidziane w jego własnych zasadach. Redakcja wiąże te mechanizmy z możliwością dalszego finansowania przez bank ropy naftowej, gazu i węgla.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Materiał opublikowano 19 listopada 2026 roku w ramach serii „Inside Deutsche Bank”. Przygotowali go Susanne Götze, Maria Mayböck, Lara Shehada, Sophia Stahl, Hakan Tanriverdi i Niklas Marienhagen.

W publikacji wykorzystano również zdjęcie protestu klimatycznego przed siedzibą główną Deutsche Banku we Frankfurcie, wykonane w 2021 roku.

Czytaj nas na