W Tokio dolar amerykański w piątek pozostawał blisko 22-miesięcznego maksimum przy ograniczonych z powodu świąt obrotach. Uczestnicy rynku śledzili rynki akcji, ponieważ wątpliwości dotyczące inwestycji w akcje spółek związanych ze sztuczną inteligencją zwiększyły zmienność, podał Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Wahania indeksu dolara

Indeks dolara, który śledzi amerykańską walutę wobec koszyka sześciu innych walut, wynosił 103,81. Na początku tygodnia wzrósł do 104,53, najwyższego poziomu od marca ubiegłego roku, jednak już następnego dnia stracił te wzrosty. Ogólnie w skali tygodnia indeks niemal się nie zmienił.

We wczesnym handlu azjatyckim dolar zyskał 0,1% wobec japońskiego jena, osiągając 159,355 jena. Nieznacznie umocnił się także do 0,83455 franka szwajcarskiego. Euro było notowane niemal bez zmian na poziomie 1,0964 dolara, a funt szterling nieco spadł, do 1,3099 dolara.

Waluty ryzykowne i oczekiwania wobec Fed

Dolar australijski, wrażliwy na nastroje inwestorów wobec ryzykownych aktywów, osłabił się do 0,6631 dolara amerykańskiego. W środę spadł do rocznego minimum wynoszącego 0,6559 dolara.

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Analitycy Mizuho zauważyli, że rynki obserwują, czy odwróci się trend spadkowy akcji spółek związanych z AI. Ich zdaniem odbicie takich papierów mogłoby wesprzeć dolara australijskiego i wysokodochodowe peso meksykańskie, podczas gdy nowa wyprzedaż zwiększyłaby presję na te waluty.

Amerykańską walutę wspierają oczekiwania dalszego zaostrzania polityki przez Rezerwę Federalną USA. Według narzędzia FedWatch CME Group traderzy niemal nie mieli wątpliwości co do podwyżki stopy o ćwierć punktu procentowego 9 grudnia. Wyższe od oczekiwań dane o bazowej inflacji PCE w USA za październik, rewizja w górę PKB za trzeci kwartał oraz dane z ankiety Fed również wzmocniły oczekiwania kolejnej podwyżki stóp około kwietnia.

Od początku 2026 roku indeks dolara wzrósł o około 5,7%. Stratedzy NAB uważają, że dolar może pozostawać silniejszy dłużej, niż wcześniej oczekiwano, lecz z powodu jego szybkiego wzrostu pole do dalszego umocnienia jest ograniczone.

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