W Stanach Zjednoczonych dolar umocnił się wobec większości głównych walut po danych o inflacji wyższej od oczekiwań oraz jastrzębich wypowiedziach przedstawicieli Rezerwy Federalnej, które wzmocniły oczekiwania podwyżki stóp procentowych w grudniu. Jak podaje Channel NewsAsia, indeks dolara, śledzący jego kurs wobec koszyka sześciu walut, wzrósł o 0,2% do 102,4 punktu, zbliżając się do maksimum z około dwóch tygodni.

Inflacja wzmocniła oczekiwania rynku

W przeddzień indeks dolara wzrósł o 0,5% po publikacji danych wskazujących, że ceny konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych wzrosły w październiku bardziej, niż oczekiwał rynek. Wyższe koszty żywności i zakwaterowania spowodowały trzeci z rzędu miesiąc, w którym odczyty inflacyjne przewyższyły prognozy.

Według narzędzia CME FedWatch traderzy w pełni uwzględniali w notowaniach podwyżkę stopy Fed o 25 punktów bazowych w grudniu. Dane LSEG również wskazywały, że uczestnicy rynku oceniali jako niewielkie prawdopodobieństwo podwyżki od razu o 50 punktów bazowych w przyszłym miesiącu oraz oczekiwali łącznego zaostrzenia polityki pieniężnej o około 75 punktów bazowych do września przyszłego roku.

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Reakcja innych walut

Euro nieznacznie spadło do 1,114 dolara po zniżce o ponad 0,5% dzień wcześniej. Opublikowane w środę dane potwierdziły spowolnienie inflacji w Niemczech do 2,8% w październiku.

Funt szterling stracił 0,2% i był notowany w pobliżu najniższego poziomu od około dwóch tygodni, podczas gdy frank szwajcarski osłabił się o 0,4% do dwutygodniowego minimum. Jen japoński potaniał o 0,1% i na krótko osiągnął najniższy poziom od siedmiu tygodni, zbliżając się do poziomu 160 jenów za dolara.

Dolar australijski był jedyną walutą grupy G10, która umocniła się wobec dolara amerykańskiego, zyskując 0,1% po siedmiomiesięcznym minimum. Po danych inflacyjnych Goldman Sachs zaczął oczekiwać podwyżek stóp Fed w grudniu i marcu, a Deutsche Bank prognozuje podwyżki w grudniu, styczniu i marcu.

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