W Londynie, w Wielkiej Brytanii, dolar amerykański umocnił się w piątek wobec większości głównych walut w związku z globalną wyprzedażą akcji spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją. Rynki oczekiwały również na raport USA dotyczący zatrudnienia poza rolnictwem, informuje Channel NewsAsia.

Technologiczne rynki akcji w Azji znacząco spadły, a wyprzedaż akcji rozprzestrzeniła się na Europę. Dzień wcześniej akcje w USA odnotowały największy spadek od kwietnia 2025 roku. Inwestorzy oczekiwali, że znaczny sukces Partii Demokratycznej w wyborach śródokresowych w USA może zaostrzyć kontrolę nad branżą sztucznej inteligencji i ograniczyć budowę centrów danych.

Kursy głównych walut

Euro osłabiło się wobec dolara o 0,4%, do 1,1171 dolara. Funt szterling stracił niemal 0,5% i był notowany na poziomie 1,338 dolara. Waluta amerykańska umocniła się również o 0,4% wobec jena japońskiego, do 158,2 jena za dolara, oraz o 0,2% wobec franka szwajcarskiego, do 0,8179 franka.

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Największe straty wśród walut krajów rozwiniętych poniosły dolary australijski i nowozelandzki, które inwestorzy wiążą z dynamiką globalnego wzrostu i rynków akcji. Dolar australijski spadł o 0,76%, do 0,6875 dolara amerykańskiego, a nowozelandzki o 0,8%, do 0,5546 dolara.

Popyt na amerykańskie papiery skarbowe

Według analityków turbulencje na rynku skierowały inwestorów ku amerykańskim obligacjom skarbowym i papierom krótkoterminowym. Nocny zwrot ku bezpiecznym aktywom obniżył rentowność dwuletnich amerykańskich obligacji skarbowych o około 10 punktów bazowych, do najniższego poziomu od 10 września. Rentowność dziesięcioletnich papierów spadła o niemal 6 punktów bazowych.

Na początku piątkowego handlu w Europie rentowności obligacji dziesięcioletnich i dwuletnich wynosiły odpowiednio 4,84% i 4,48%. Liczba pierwszorazowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła w ciągu tygodnia o 6 tys., do 189 tys., co jest poniżej prognozy ekonomistów ankietowanych przez Reuters, wynoszącej 196 tys. Kontrakty futures na stopę Fed obniżyły ocenę prawdopodobieństwa jej podwyżki o 25 punktów bazowych w grudniu do około 65%, z ponad 80% w środę.

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