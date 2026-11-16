Dolar amerykański w poniedziałek rósł piątą sesję handlową z rzędu w związku z rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi dalszych podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Indeks dolara, który śledzi jego kurs wobec koszyka głównych walut, wzrósł o 0,1% do 103,47 punktu, najwyższego poziomu od kwietnia 2025 roku. Według stanu na 06:30 GMT wskaźnik wynosił około 103,44 punktu.

Oczekiwania dotyczące stóp Fed

Umocnieniu amerykańskiej waluty sprzyjały jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli Fed oraz wyższe od oczekiwań dane o inflacji w USA za październik. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,4% w ujęciu miesięcznym, podczas gdy prognoza zakładała wzrost o 0,3%.

W ubiegłym tygodniu członek Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Christopher Waller poparł co najmniej podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych w grudniu. Według niego regulator powinien również rozważyć podwyżkę o 50 punktów bazowych, jeśli bazowa presja cenowa się utrzyma, podaje Anadolu Agency.

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Jen blisko dwumiesięcznych minimów

Japoński jen pozostawał blisko dwumiesięcznych minimów po niespodziewanym spadku PKB Japonii w trzecim kwartale. Podczas wczesnego handlu w Azji za dolara płacono około 159,72 jena, a za euro — 176,03 jena. Według stanu na 06:30 GMT kurs dolara wynosił około 159,57 jena.

Według oficjalnych danych gospodarka Japonii skurczyła się o 0,1% rok do roku w okresie lipiec–wrzesień. Był to pierwszy spadek od roku i okazał się gorszy od oczekiwanego wzrostu o 0,3%. W ujęciu kwartalnym PKB nie zmienił się, choć rynek oczekiwał wzrostu o 0,1%; w drugim kwartale wskaźnik wzrósł o 0,4%.

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