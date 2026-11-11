W Polsce minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że agencje ratingowe coraz wyraźniej wskazują na prezydenckie weta jako jedno ze źródeł problemów ze wzmacnianiem finansów publicznych. Powiedział o tym w programie „Graffiti”, informuje Polsat News.

Komentarz ministra

Domański komentował ostatnie obniżenie ocen ratingowych Polski. Jak powiedział, agencja Fitch również wspominała o prezydenckich wetach w kontekście trudności ze wzmacnianiem finansów państwa.

Minister powołał się także na raport S&P. Jak twierdzi Domański, agencja zaznaczyła, że rząd Donalda Tuska napotyka ograniczenia w realizacji planów wzmacniania finansów publicznych z powodu wet prezydenta. Nazwał to poważnym sygnałem ostrzegawczym dla obozu prezydenckiego.

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Deficyt i obrona

Zdaniem Domańskiego ciągłe wetowanie ustaw mających na celu wzmocnienie finansów publicznych nie leży w interesie Polski i jej obywateli.

Prowadzący program Marcin Fijołek zauważył, że agencje ratingowe w swoich ocenach zwracają uwagę na deficyt, dług publiczny i koszt jego obsługi. Według przytoczonych przez niego szacunków w 2029 roku płatności odsetkowe mogą sięgnąć 8% wydatków publicznych.

W odpowiedzi Domański podkreślił, że wydatki na bezpieczeństwo i obronność są priorytetem. Przypomniał, że Polska przeznacza na obronność 5% PKB.

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