Przemoc domowa w Estonii powoduje dla społeczeństwa straty w wysokości co najmniej 273 mln euro rocznie — niemal trzykrotnie więcej niż 94 mln euro związane wyłącznie ze sprawami zgłoszonymi na policję. Taką ocenę przedstawiono w badaniu Centrum Prognozowania, informuje ERR News.

Większość przypadków nie jest zgłaszana na policję

Ekspert Centrum Prognozowania Kaupo Koppel oświadczył, że około 80% przypadków przemocy domowej nie jest zgłaszanych na policję. Jak zaznaczył, z tego powodu koszty organizacji, które bezpośrednio reagują na skutki przemocy, stanowią jedynie niewielką część całkowitych strat dla społeczeństwa.

Największą część stanowią fizyczne i psychiczne szkody ponoszone przez poszkodowanych: z uwzględnieniem przypadków niezgłoszonych na policję oszacowano je na 122 mln euro rocznie. Koszty opieki medycznej sięgają 59 mln euro, z czego 49 mln euro przypada bezpośrednio na leczenie. Kolejne 38 mln euro wiąże się ze spadkiem wydajności pracy i innymi stratami gospodarczymi.

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Koszty instytucji państwowych

Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego poniósł w ubiegłym roku 13,6 mln euro kosztów związanych z przemocą domową. Rada Ubezpieczeń Społecznych i jej instytucje wydały 11,8 mln euro. Co roku kolejne 3,6 mln euro przeznacza się na usługi bezpośrednio związane z przemocą domową, w tym wsparcie dla poszkodowanych, centra pomocy i zapobieganie przemocy.

Koppel uważa, że wczesne wykrywanie przemocy domowej i zapobieganie jej powtarzaniu się mogłyby zmniejszyć zarówno cierpienie ludzi, jak i koszty systemów ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego i rynku pracy Estonii.

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