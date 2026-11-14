W Chinach Dongfeng Nissan otworzył przedsprzedaż hybrydowego crossovera plug-in NX7, dla którego deklarowany jest zasięg do 320 km wyłącznie na napędzie elektrycznym. Samochód ma litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator o pojemności około 40 kWh, a cena wyjściowa wynosi 129 900 juanów, czyli około 19 400 dolarów. Informuje o tym Electrek.

Specyfikacja układu napędowego

NX7 jest wyposażony w wolnossący silnik spalinowy o pojemności 1,5 litra i mocy 98 KM oraz silnik elektryczny o mocy 228 KM. Przy w pełni naładowanym akumulatorze i pełnym baku paliwa łączny zasięg crossovera może, według producenta, sięgać 1666 km.

W materiale zaznaczono, że Dongfeng ma patenty na system hybrydowy z kilkoma trybami pracy: szeregowym i równoległym trybem hybrydowym, bezpośrednim napędem od silnika oraz wytwarzaniem energii elektrycznej. Nie sprecyzowano jednak konkretnej konfiguracji, która zostanie zastosowana w seryjnym NX7.

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Wyposażenie crossovera

Crossover otrzymał centralny wyświetlacz o przekątnej 17,3 cala oraz cyfrowy zestaw wskaźników. W droższych wersjach przewidziano 55-calowy wyświetlacz przezierny z funkcjami rozszerzonej rzeczywistości, procesor Qualcomm Snapdragon 8295P oraz system operacyjny Nissan OS 3.0 z asystentem głosowym opracowanym wspólnie z iFlytek.

Wśród opcji w wyższych wersjach znajdują się fotele z czujnikami i poduszkami powietrznymi, podgrzewaniem, wentylacją i 12-punktowym masażem, a także pokładowa lodówka. Nissan deklaruje również system ograniczający objawy choroby lokomocyjnej. Seryjna wersja NX7 zostanie po raz pierwszy pokazana publicznie na salonie samochodowym w Kantonie jeszcze w tym miesiącu.

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