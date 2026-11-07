Charlene Ruto, córka prezydenta Kenii Williama Ruto, 6 listopada 2026 roku wyszła za mąż za tanzańskiego przedsiębiorcę Isayę Yunge. Ślub odbył się w nadmorskim hotelu Malaika Beach Hotel w mieście Mwanza w Tanzanii.

Jak informuje Nation Kenya, w ceremonii uczestniczyli prezydent Kenii William Ruto, pierwsza dama Rachel Ruto, przyjaciele głowy państwa oraz inni goście. Ślub odbył się w regionie, z którego pochodzi pan młody.

Tradycyjna ceremonia odbyła się w sierpniu

Małżeństwo było kolejnym etapem w relacji pary po tradycyjnej ceremonii zaręczyn Koito ak chaik, która odbyła się w sierpniu na należącej do rodziny Ruto farmie Intonna Heritage Farm w Kilgoris, w hrabstwie Narok w Kenii. Na wydarzeniu zgromadzili się krewni, przyjaciele i działacze polityczni z Kenii oraz Tanzanii.

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Przed ślubem Charlene Ruto opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wieczoru panieńskiego, urządzonego w białych i fioletowych barwach. We wpisie podziękowała kobietom, z którymi dzieliła różne etapy życia, za świętowanie jej nowego okresu w życiu.

Gości przewieziono do Mwanz y specjalnie zorganizowanym samolotem

Według danych redakcji goście udostępniali zdjęcia i nagrania wideo ze specjalnie zorganizowanego lotu do Tanzanii. Na zagłówkach foteli umieszczono inicjały nowożeńców, ich imiona, datę ślubu oraz nazwę miejsca docelowego. W przeddzień uroczystości do Mwanz y przybył również prezydent Ruto.

5 listopada Charlene Ruto opublikowała także fotografie pary z sesji zdjęciowej zatytułowanej „Joyfully Ever After”. Na zdjęciach pozowała w białej sukni i koronkowym welonie, między innymi obok jasnozielonego zabytkowego kabrioletu.

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