W Australii Ariel, córka Marka Bombary, zeznawała podczas dochodzenia koronera w sprawie śmierci Jennifer Petelczyc i jej 18-letniej córki Gretl na przedmieściu Perth, Floreat. Przeprosiła za działania ojca i nazwała go człowiekiem kierującym się potrzebą kontroli i zemsty, poinformowało ABC News.

Strzelanina w Floreat

W maju 2024 roku Mark Bombara wtargnął do domu 59-letniej Jennifer Petelczyc i jej córki Gretl, poszukując swojej żony Roweny, z którą żył osobno. Zastrzelił obie kobiety, a następnie popełnił samobójstwo.

Ariel Bombara nazwała ojca podstępnym i bezwzględnym manipulatorem. Jak powiedziała, gdy nie znalazł Roweny, postanowił zabić jej najlepszą przyjaciółkę jako karę. Oświadczyła również, że ojciec traktował jej matkę jak swoją własność.

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Ostrzeżenia dla policji

Ariel Bombara przekazała, że co najmniej cztery razy próbowała ostrzec policję przed rzeczywistym i bezpośrednim zagrożeniem ze strony ojca oraz przed jego dostępem do broni palnej. Działo się to w tygodniach poprzedzających zabójstwo, gdy pomogła matce opuścić rodzinny dom.

Wewnętrzna kontrola policji wykazała, że nie podjęto odpowiednich działań. Następnie wobec ośmiu policjantów zastosowano środki dyscyplinarne. Podczas rozprawy Ariel zwróciła się do Lisle Petelczyc, córki Jennifer i siostry Gretl, oraz przeprosiła, podkreślając, że jej matka i siostra nie zasługiwały na śmierć.

Rowena Bombara po raz pierwszy publicznie wypowiedziała się od czasu tragedii. Powiedziała, że ciężko przeżywa śmierć swojej najlepszej przyjaciółki i jej córki, a także wyjaśniła, że ze strachu przed mężem celowo nie zatrzymywała się w domu Jennifer. Ustalenia dochodzenia koronera są oczekiwane w przyszłym roku.

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