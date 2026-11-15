W Japonii wpisy premierki Sanae Takaichi w serwisie społecznościowym X, publikowane z jej osobistego konta, nie są uznawane za dokumentację administracyjną, oświadczył rząd. Takaichi aktywnie wykorzystuje platformę znaną wcześniej jako Twitter do komunikacji w imieniu rządu, informuje The Japan Times.

Wpisów nie trzeba przechowywać

Zgodnie ze stanowiskiem rządu publikacje z osobistego konta szefowej rządu nie podlegają ustawie o zarządzaniu dokumentacją publiczną i archiwami. Chodzi konkretnie o osobiste konto premierki. Żaden przepis prawa nie wymaga przechowywania tych wpisów.

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Krytycy ostrzegają, że z tego powodu publikacje premierki mogą być niedostępne do późniejszej weryfikacji.

Ponad dwa wpisy dziennie

Od rozpoczęcia działalności administracji Takaichi w październiku 2025 roku do 12 października 2026 roku opublikowała ona w serwisie X 843 wpisy. Średnio jest to ponad dwie publikacje dziennie — wyjątkowo wysoki wskaźnik w porównaniu z jej poprzednikami, zaznacza gazeta.

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