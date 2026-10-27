Specjalna sprawozdawczyni ONZ Francesca Albanese oświadczyła, że ataki na dziennikarzy w Strefie Gazy są celową próbą ukrycia zbrodni, a za zabójstwa dziennikarzy panuje tam, jej zdaniem, bezkarność. Powiedziała o tym podczas wirtualnego briefingu, poinformowała Anadolu Agency.

Oświadczenia w sprawie ataków na media

Albanese określiła wydarzenia w Strefie Gazy nie jako przypadek, lecz jako celowe działania. Użyła terminu „media side”, wyjaśniając go jako systematyczne niszczenie społecznej funkcji mediów. Według niej systematyczne ataki na media są elementem zbrodni, którą nazwała ludobójstwem w Gazie.

Odpowiadając na pytanie o śledztwo w sprawie zabójstwa w 2022 roku palestyńsko-amerykańskiej dziennikarki Shireen Abu Akleh, sprawozdawczyni powiedziała, że w sprawie nie nastąpił żaden postęp. Oświadczyła, że bezkarność występuje nie tylko po stronie Izraela, ale także po stronie USA.

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Apel do sądów krajowych

Albanese powiedziała również, że nawet jeśli Izrael ma prawo do samoobrony na mocy prawa międzynarodowego, nie może rościć sobie prawa do prowadzenia wojny przeciwko Gazie. Wezwała do aktywizacji sądów krajowych w celu prowadzenia postępowań karnych.

Według niej kontroli mogą podlegać obywatele Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Belgii, którzy służyli w izraelskiej armii. Albanese podkreśliła, że takich działań nie można odkładać. Zwróciła również uwagę na nieobecność wielu mediów z krajów zachodnich, w tym tradycyjnych publikacji, i zasugerowała, że mógł to być gest solidarności z redakcjami wymienionymi w jej raporcie.

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