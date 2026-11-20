W Las Vegas w Stanach Zjednoczonych żaden kierowca nie uzyskał czasu okrążenia podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Las Vegas Formuły 1. Ulewny deszcz, stojąca woda na torze i niskie temperatury skłoniły zespoły do unikania ryzyka, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Kierowcy głównie pozostawali w boksach

Sesja na ulicznym torze Las Vegas Strip Circuit przebiegła bez aktywnych wyjazdów: kierowcy przeważnie pozostawali w garażach z powodu kałuż i śliskiej nawierzchni. Szczególne obawy budziło duże nagromadzenie wody w zakręcie numer 12.

Pod koniec sesji kierowca Alpine Franco Colapinto wpadł w aquaplaning i omal nie stracił kontroli nad bolidem, jednak uniknął uderzenia w bariery.

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Zimno utrudniało pracę opon

Niska temperatura utrudniała rozgrzanie opon. Obrońca zwycięstwa w Grand Prix Las Vegas Max Verstappen z Red Bulla porównał nawierzchnię przez radio do lodowiska.

Według prognozy kwalifikacje w piątek i nocny wyścig w sobotę miały odbyć się przy suchej pogodzie. Dlatego zespoły nie widziały większych korzyści z wyjazdów w warunkach, które prawdopodobnie nie powtórzą się podczas pozostałej części weekendu wyścigowego. Drugi trening zaplanowano na później w czwartek.

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