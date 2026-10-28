W Indonezji dwa dni deszczu poprawiły jakość powietrza i widoczność na obszarach, które przez miesiące cierpiały z powodu pożarów lasów i terenów. Jednocześnie ogień nie został jeszcze całkowicie ugaszony, a ruch lotniczy w prowincji Kalimantan Środkowy nadal jest zakłócony — informuje Channel NewsAsia.

Deszcze wystąpiły w niedzielę, 25 października, oraz w poniedziałek. W niektórych rejonach Kalimantanu Środkowego widoczność wzrosła do 3–6 km, podczas gdy w okresie najsilniejszego zadymienia spadała do 50 metrów. Indonezyjska Agencja Meteorologii, Klimatologii i Geofizyki odnotowała również znaczne zmniejszenie liczby ognisk pożarów na Sumatrze Południowej i w Kalimantanie Zachodnim, choć część z nich nadal się utrzymuje, w tym w regencji Ketapang.

Zasiewanie chmur i walka z ogniem

Agencja zarządzania skutkami katastrof BNPB 27 października wykonała 14 lotów do zasiewania chmur nad Kalimantanem Środkowym i Sumatrą Południową. W celu pobudzenia opadów do chmur rozpylono 22 800 kg soli.

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Według BNPB do gaszenia zaangażowano 51 057 osób w Kalimantanie Środkowym i Zachodnim, Kalimantanie Południowym oraz na Sumatrze Południowej. Operacje prowadzono na około 1 500 hektarach: około 1 140 ha w Kalimantanie Środkowym, 391 ha w Kalimantanie Zachodnim, 35 ha w Kalimantanie Południowym i 23 ha na Sumatrze Południowej.

Rzecznik BNPB Berton Panjaitan podkreślił, że kilka opadów nie wystarczy do ugaszenia podziemnych pożarów torfowisk, ponieważ żar może utrzymywać się pod powierzchnią. Jak zaznaczył, aby zapobiec ponownym zapłonom, torfowiska należy dokładnie nasycić wodą. Władze rozważają także wykorzystanie suchego lodu do poprawy widoczności, co może pomóc wznowić lotnicze działania gaśnicze tam, gdzie samolotom przeszkadza gęsty dym.

Działanie lotniska ograniczone

Z powodu zadymienia loty na lotnisku Tjilik Riwut w Palangkaraya, stolicy Kalimantanu Środkowego, są zawieszone od ubiegłego tygodnia. Po opadach widoczność wzrosła tam do około 3 km. Linie Garuda Indonesia zdecydowały o wznowieniu lotów między Dżakartą a Palangkaraya w dniach 29–31 października, a w przeciwnym kierunku — 30 i 31 października. Meteorolodzy oczekiwali deszczu do końca tygodnia oraz początku pory deszczowej na początku listopada.

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