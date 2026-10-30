W Indonezji w listopadzie oczekiwane są bardziej regularne opady, które mogą ułatwić walkę z pożarami lasów i terenów oraz osłabić toksyczny smog rozprzestrzeniający się od kilku tygodni do Singapuru i Malezji. Jednocześnie silniejsze opady w regionach Kalimantanu, gdzie skupia się większość ognisk pożarów, prognozowane są nie wcześniej niż na początek grudnia.

Według The Japan Times, w ostatnich dniach ilość opadów w Indonezji wzrosła, co pomogło odbudować wilgotność gleby po kilku miesiącach silnej suszy związanej z El Niño. Od czerwca kraj otrzymał mniej niż jedną czwartą zwykłej ilości opadów, informuje Atmospheric G2.

Tysiące ognisk pożarów

Platforma SiPongi działająca przy indonezyjskim ministerstwie leśnictwa zarejestrowała w tym miesiącu prawie 13 500 gorących punktów w całym kraju. To najwyższy wynik dla października od 2015 roku. Sucha pogoda utrudniła walkę z ogniem, który często wiąże się z praktyką wypalania terenów pod rolnictwo.

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Smog z pożarów spowijał lokalne miasta i rozprzestrzeniał się do sąsiednich państw. Z powodu zanieczyszczenia powietrza zamykano szkoły, a popyt na oczyszczacze powietrza wzrósł. Minister spraw zagranicznych Singapuru odwiedził w tym tygodniu Dżakartę, a oba kraje uzgodniły utworzenie wspólnej grupy roboczej ds. pożarów lasów. Singapur poinformował również o możliwych krokach prawnych wobec firm podejrzewanych o nielegalne wypalanie.

Prognoza na grudzień

Indonezyjska służba meteorologiczna BMKG poinformowała o wyższym prawdopodobieństwie, że miesięczna suma opadów w częściach Sumatry Południowej oraz Kalimantanu Środkowego i Południowego przekroczy w grudniu 300 milimetrów. Według prognozy Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych opady mają nasilić się w pierwszym tygodniu grudnia.

Jednocześnie specjaliści firmy Ignitia ostrzegają, że dym z długotrwałych pożarów może sam zmniejszać ilość opadów: smog blokuje promieniowanie słoneczne i zakłóca procesy konwekcyjne, które tworzą ulewy i burze. To, w jakim stopniu deszcze będą mogły ugasić trwające pożary, zwłaszcza na torfowiskach, będzie zależało od tego, czy będą regularnie padać na dotkniętych obszarach.

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